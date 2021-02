Odtwarzaj bez przerwy

Trochę lata w środku zimy - Massey Ferguson Ideal 7

Za oknami śnieg i mróz, a do kolejnych żniw jeszcze 5 miesięcy. "Jeszcze" albo "tylko"..., to zależy co musimy jeszcze do żniw przygotować. Jeśli np. planujecie zmianę kombajnu na nowy to nie zostało już dużo czasu.