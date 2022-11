Odtwarzaj bez przerwy

Zaporowe ceny nawozów i ograniczanie stosowania pestycydów

Rynek nawozów zamarł, bo obecne ceny są nieakceptowalne dla rolników. Pomoc unijna popłynie jednak nie do gospodarzy, a do producentów nawozów. Nad rolnictwem w UE wciąż też wisi groźba redukcji zużycia pestycydów. Co z tego wyniknie? - o tym w najnowszym odcinku "Iwana w Dybach".