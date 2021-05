Amerykańskie cła karne mocno uderzyły w sektor rolny UE

Według Michaela Hagera z gabinetu komisarza UE ds. handlu Valdisa Dombrowskiego wraz z nowym prezydentem USA styl rozmów handlowych stał się bardziej kooperacyjny, ale niewiele się zmieniło w orientacji politycznej USA.

W dającej się przewidzieć przyszłości trudno wyobrazić sobie ważne porozumienie, takie jak TTIP. Zamiast tego UE i USA musiałyby najpierw przejść przez szereg sporów handlowych, krok po kroku.

Ale ani w sporze o amerykańskie cła ochronne przed importem stali, ani w sporze o dopłaty do samolotów nietrudno liczyć na proste rozwiązania. Według raportu Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii, sektor rolno-spożywczy UE mocno ucierpiał w wyniku transatlantyckich konfliktów handlowych.

Szczególnie poszkodowani są dostawcy napojów spirytusowych, wina i słodyczy w Niemczech. Na szczeblu UE francuscy winiarze i hiszpańscy producenci oliwy z oliwek narzekają w szczególności na spadek sprzedaży spowodowany cłami karnymi w USA.

UE stanowczo odrzuca uzasadnienie USA, że ochrona własnej produkcji stali jest środkiem nadzwyczajnym dla bezpieczeństwa narodowego. Faktem jest, że nawet pod rządami Bidena amerykański przemysł stalowy będzie się bronił przed nadwyżkami z rynku światowego.

Z drugiej strony, kompleksowe rozmowy na temat transatlantyckiej umowy o wolnym handlu nie są potrzebne - podkreślił ekspert ds. handlu z Komisji Europejskiej. Zamiast tego UE dąży do obniżenia ceł przemysłowych po obu stronach Atlantyku. Z drugiej strony UE chce trzymać sektor rolniczy poza rozmowami handlowymi z USA. Tak uzgodnił ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker z poprzednim prezydentem USA Donaldem Trumpem w 2018 roku i tak powinno pozostać.

W przeciwieństwie do Komisji Europejskiej, Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii odradza ograniczanie porozumienia do sektora przemysłowego. Według raportu UE musi być gotowa do podjęcia kroków w celu otwarcia rynku, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym, ponieważ w przeciwnym razie USA nie odniosłyby większych korzyści z porozumienia.