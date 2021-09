Australia: Zapowiada się rekordowy rok dla rolnictwa

Australijski sektor rolny czeka kolejny rekordowy sezon 2021/2022, z prognozowaną wartością produkcji brutto na poziomie 73 miliardów dolarów australijskich.

Dyrektor wykonawczy ABARES (Australijskie Biuro Ekonomii Rolnictwa, Zasobów i Nauki), powiedział, że jeśli prognoza we wrześniowym raporcie dotyczącym surowców rolnych okaże się trafna, to po raz pierwszy australijski sektor rolnictwa przekroczy wartość produkcji brutto w wysokości 70 miliardów dolarów (1 dolar australijski = 2,8597 zł, NBP 2021-09-22).

Wartość produkcji roślinnej ma wzrosnąć o 7 procent do 39,5 miliarda dolarów z powodu kolejnych niemal rekordowych zbiorów upraw ozimych w połączeniu z wysokimi światowymi cenami zboża, cukru i bawełny.

- Chociaż istnieje ryzyko związane z myszami, dostępnością siły roboczej i ciągłą niepewnością z powodu COVID-19, spodziewamy się, że produkcja krajowa pozostanie solidna – stwierdził dyrektor.

Wartość produkcji zwierzęcej ma również wzrosnąć do 33,5 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 8 procent.

Rynek międzynarodowy również przechyla się na naszą korzyść, ponieważ słabe zbiory w Ameryce Północnej i Europie powodują wzrost cen zboża.

Duża produkcja krajowa i sprzyjający rynek globalny sprawiają, że eksport w sezonie 2021/2022 również osiągnie rekordową wartość blisko 55 miliardów dolarów.

Największym wkładem we wzrost eksportu będą miały rośliny uprawne, których wartość eksportu ma wzrosnąć o 17 procent do 30 miliardów dolarów.

Dobry rok to optymizm, a wielu australijskich rolników cieszy się drugim dobrym rokiem z rzędu. Przełożyło się to też na rekordowe ceny młodego bydła.