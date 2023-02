W minionym tygodniu na światowych giełdach wzrosły ceny kontraktów terminowych. Najwięcej przez tydzień zyskała kukurydza na Matif- 4,9 proc.

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż dominowały wyraźne wzrosty cen. W najlepsze trwa odreagowanie wcześniejszych wielotygodniowych spadków cen. Od 11- to miesięcznych dołków notowań (23 stycznia br.) pszenica na Matif podrożała 6,4 pro. natomiast kukurydza 7,2 proc. Aktualne ceny wspomnianych zbóż są najwyższe od pierwszych dni stycznia br. Po piątkowej sesji notowań cena pszenicy na CBOT jest najwyższa od 30 grudnia ub.r. Ostatnie wzrosty cen w dużej mierze są spowodowane wzrostem ryzyka związanego z nową ofensywą Rosji w Ukrainie.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek na Matif podrożała o 1,8 proc. i kosztowała 297,00 euro/t (1417 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 13,6 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 4,4 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 291,75 euro/t (1392 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 16,4 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 4,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 3,8 proc. i kosztowała 288,80 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 1,9 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 3,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 267,90 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 6,0 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 0,4 proc.

Rekordowe zbiory pszenicy na świecie

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował w środę najnowszy miesięczny raport na temat m. in. prognoz światowego bilansu zbóż w bieżącym sezonie. Globalne zbiory pszenicy w 2022/23 mają wynieść rekordowe 783,80 mln t - wzrost o 2,49 mln t wobec sezonu 2021/22 i wzrost o 4,47 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 269,34 mln t- o 7,36 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w bieżącym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest w Unii Europejskiej- o 3,52 mln t do 134,70 mln t, na Ukrainie spadek zbiorów ma wynieść 12,01 mln t do zaledwie 21,0 mln t, w Argentynie- o 9,65 mln t do 12,5 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Kanadzie- o 11,53 mln t do 33,82 mln t, w Kazachstanie- o 2,19 mln t do 14,0 mln t, w USA- o 0,1 mln t do 44,9 mln t, w Rosji- o 16,84 mln t do rekordowych 92,0 mln t i w Australii- o 1,76 mln t do 38,0 mln t.

Według lutowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1151,36 mln t- spadek o 64,64 mln t wobec poprzedniego sezonu i spadek 4,57 mln t miesiąc do miesiąca. Zapasy na koniec bieżącego sezonu mają spaść o 11,0 mln t do 295,28 mln t. W USA prognozowany jest spadek produkcji o 34,14 mln t do 348,75 mln t (spadek o 5,09 mln t m/m), w Brazylii wzrost ma wynieść 9,0 mln t do 125,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 15,13 mln t do 27,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być niższe aż o 16,78 mln t i wynieść 54,2 mln t i w Argentynie niższe o 2,5 mln t i wynieść 47,0 mln t (spadek przez miesiąc o 5,0 mln t).

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła w piątek o 1,80 proc. (297,00 euro/t- 1417 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 3,80 proc. (288,80 USD/t- 1287 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek wzrosła o 1,39 proc. (291,75 euro/t- 1392 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,45 proc. (267,90 USD/t- 1194 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10