Bardzo duże rozchwianie notowań zbóż na światowych rynkach

Po ataku Rosji na Ukrainę zmienność rynków surowców rolnych w tym zbóż bardzo wzrosła. Zmiany nawet kilkunastoprocentowe były wcześnie niespotykane.

Czwartek – ogromne wzrosty cen zbóż, piątek duże spadki. Zawirowanie na rynkach zbóż jest ogromne. Dzisiaj jest podobnie-w przeciwieństwie do piątku- ceny mocno rosną. Co będzie dalej nikt nie wie- można tylko się przyglądać zmianom cen i rozwojowi sytuacji na polu walki. Nawet nie ma co prognozować czegokolwiek.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek potaniała na MATIF o 8,4 proc. do 290,00 euro/t (1352 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 18,4 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 6,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek wzrosła o 3,3 proc. i wyniosła 289,25 euro/t (1348 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 27,8 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 13,9 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie marcowym w piątek spadła o 9,0 proc. i kosztowała 309,74 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 25,5 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 5,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 5,1 proc. i wyniosła 259,64 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 18,9 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 0,8 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt marcowy - cena spadłą o 8,37 proc. (290,00 euro/t - 1352 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 8,96 proc. (309,74 USD/t - 1291 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt marcowy - cena w piątek wzrosła o 3,30 proc. (289,25 euro/t- 1348 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy - cena spadła o 5,11 proc. (259,64 USD/t - 1028 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10