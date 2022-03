Bardzo duże wzrosty cen zbóż na światowych rynkach

W minionym tygodniu na światowych giełdach zbóż wystąpiły potężne wzrosty cen zbóż. Pszenica na Matif zyskała aż 35,8 proc., a na CBoT prawie 60 proc.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek podrożałą na Matif o 3,1 proc. do 393,75 euro/t (1904 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 70,1 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się aż o 35,8 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek spadła o 7,7 proc. i wyniosła 350,00 euro/t (1693 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 59,6 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 21,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek podrożała o 4,6 proc. i kosztowała 495,30 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 107,7 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się aż o 59,9 proc. Obecna cena jest najwyższa w historii notowań. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago wzrosła 0,7 proc. i wyniosła 297,82 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 38,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 14,7 proc.

Zanosi się na to, że eksport zbóż z Ukrainy i Rosji w zasadzie będzie niemożliwy. To przekłada się na mocne wzrosty cen na światowych giełdach (Rosja i Ukraina to jedni z największych eksporterów zbóż na świecie). Dzisiaj w nocy w handlu elektronicznym w Chicago pszenica zyskuje kolejne 7 proc., kukurydza drożeje o 3 proc., a soja zyskuje 1,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 3,14 proc. (393,75 euro/t- 1904 zł/t).

Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosłą o 4,58 proc. (495,30 USD/t- 2177 zł/t).

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek spadła o 7,65 proc. (350,00 euro/t- 1693 zł/t).

Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,70 proc. (297,82 USD/t- 1308 zł/t).

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

