Nastroje wśród niemieckich rolników znacznie się pogorszyły jesienią 2022 roku. Pokazują to wyniki barometru gospodarki rolnej Niemieckiego Związku Rolników (DBV) za wrzesień.

Nieco lepiej niż latem rolnicy oceniają swoją obecną sytuację ekonomiczną, ale gorzej oceniają przyszłą sytuację gospodarczą. Wartość wskaźnika barometru koniunktury dla rolnictwa spadła we wrześniu do 8,4 i jest tym samym znacznie poniżej 11,1 z poprzedniego sondażu z czerwca. Wartość wskaźnika odzwierciedla ocenę aktualnego rozwoju gospodarczego oraz oczekiwania, co do przyszłego rozwoju gospodarczego.

Prezes DBV Joachim Rukwied jest bardzo zaniepokojony znacznie gorszą oceną. Liczby te są alarmujące, ponieważ prawie nie inwestuje się w hodowlę zwierząt. W rezultacie trwa dramatyczna utrata wartość dodanej i miejsc pracy. Rolnicy pilnie potrzebują bezpieczeństwa planowania i wiarygodnych perspektyw na przekształcenie hodowli zwierząt.

Rolnicy coraz chętniej inwestują w fotowoltaikę

Pomimo pogorszenia nastrojów gospodarczych niemieccy rolnicy coraz chętniej inwestują, przede wszystkim w odnawialne źródła energii. Inwestycje są realizowane przede wszystkim w systemy fotowoltaiczne, w tym systemy otwartej przestrzeni i agrofotowoltaikę. Odsetek rolników, którzy chcą zainwestować w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wynosi 34 proc. (w poprzednim roku 30 proc.). Planowana wielkość inwestycji szacowana jest na 5,7 mld euro (w roku ubiegłym: 5,3 mld euro). Powodem wyższego wolumenu inwestycji są znacznie wyższe nakłady w odnawialne źródła energii (plus 1,4 mld euro).

Mniejsze inwestycje w budynki inwentarskie

Z drugiej strony, inwestycje kapitałowe w budynki gospodarcze są znacznie zmniejszone. Planowana wielkość inwestycji w budynki inwentarskie spadła do bezprecedensowo niskiego poziomu. Przy zaledwie 1,5 mld euro, o 1,0 mld euro mniej zainwestowano w budynki gospodarcze, w tym farmy i stabilną technologię, w porównaniu do i tak już stosunkowo niskiego poziomu z poprzedniego roku. Wyraźnie zwiększona niechęć do inwestowania w budynki gospodarskie znajduje również odzwierciedlenie w tym, że ponad dwie trzecie planowanych stabilnych inwestycji budowlanych to inwestycje utrzymaniowe.

Gorsza ocena perspektyw na przyszłość

W skali ocen od 1 do 5 obecną sytuację gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt ocenia się średnio na 2,99 jako istotnie korzystniejszą niż perspektywy na przyszłość o wartości 3,40. znacznej poprawie w porównaniu z czerwcem w działalności wykończeniowej. W gospodarstwach zajmujących się produkcją roślinną ocena prawie się nie zmieniła w porównaniu z latem. Wśród typów gospodarstw obecną sytuację ekonomiczną najlepiej oceniają gospodarstwa produkujące pasze. W gospodarstwach paszowych i ornych od czerwca wzrosło sceptycyzm.

W porównaniu rok do roku znacznie lepiej oceniane są ceny dla producentów mleka, bydła i trzody chlewnej. Z drugiej strony znacznie gorsze są oceny cen nawozów i energii, oprocentowania pożyczonego kapitału oraz ramy polityczne.

Więcej rolników za produkcją na gruntach odłogowanych

Wojna ukraińska odcisnęła swoje piętno także na rolnictwie. 72 proc. rolników opowiada się za zezwoleniem na powrót do produkcji gruntów odłogowanych (w czerwcu 79 proc.). 65 proc. rolników (czerwiec 53 proc.) obawia się, że zabraknie środków publicznych na rolnictwo. Tylko 39 proc. (czerwiec 49 proc.) uważa, że ​​w wyniku wojny na Ukrainie wzrośnie status społeczny rolnictwa. 38 proc. rolników (czerwiec 26 proc.) chce odłożyć planowane inwestycje na czas nieokreślony ze względu na obecne skutki wojny na Ukrainie. Jednocześnie 16 proc. rolników (w czerwcu 13 proc.) dostrzega nowe szanse rynkowe związane ze zmianami w planowaniu upraw.

Barometr ekonomiczny i inwestycyjny dla rolnictwa jest ustalany kwartalnie w reprezentatywnej ankiecie na zlecenie DBV, stowarzyszenia zawodowego VDMA ds. techniki rolniczej i banku Landwirtschaftliche Rentenbank. W obecnej rundzie we wrześniu 2022 r. instytut badań rynkowych Produkt + Rynek przeprowadził ankietę wśród 850 rolników z całych Niemiec.