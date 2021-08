Błyskawiczny wzrost ceny pszenicy na Matif

W czwartek tuż przed zamknięciem notowań i w piątek kontrakty na pszenicę na paryskiej giełdzie podrożały w sumie o blisko 8 proc.!!! Do historycznego rekordu notowań brakuje już tylko 3,25 euro.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała w piątek na Matif o 3,6 proc. do 254,50 euro/t (1164 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 40,8 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 10,9 proc.

Notowania pszenicy na paryskiej giełdzie rosną od miesiąca (zwyżka w tym czasie wyniosła aż 29 proc.) i są na poziomach najwyższych od 30 kwietnia br. (historyczny rekord 257,75 euro/t). Wydaje się, że pokonanie tego poziomu otworzy drogę do wzrostu ceny do ponad 300 euro/t (z punktu widzenia analizy technicznej wykresu). Dynamiczny wzrost ceny w czwartek po 18-tej i w piątek to pokłosie znacznie gorszych dachy opublikowanych w najnowszym raporcie USDA- znaczne cięcie prognoz zbiorów pszenicy w Rosji i Kanadzie.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek nie zmieniła ceny i wyniosła 221,75 euro/t (1014 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 34,8 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 3,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek podrożała o 1,2 proc. i kosztowała 280,04 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 53,4 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 6,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,2 proc. i wyniosła 223,71 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 74,7 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 2,4 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 3,56 proc. (254,50 euro/t- 1164 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 1,16 proc. (280,07 USD/t- 1090 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena nie zmieniła się (221,75 euro/t- 1014 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,22 proc. (223,71 USD/t- 871 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10