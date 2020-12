Brexit: Dochody brytyjskich rolników dramatycznie spadną

Brytyjscy rolnicy będą musieli poradzić sobie z drastycznymi cięciami płatności bezpośrednich po Brexicie. W zależności od wielkości gospodarstwa prowadzi to do strat dochodu nawet do dwóch trzecich.

Brexit ma dramatyczne konsekwencje dla brytyjskich rolników. Według ministerstwa rolnictwa, dochody spadną średnio o 50 proc. Powód: likwidacja płatności bezpośrednich i wprowadzenie nowego systemu zarządzania gruntami i środowiskiem (ELMS) do 2024 r.

Brytyjskie stowarzyszenia rolnicze obawiają się teraz, że środki te zagrażają rentowności wielu gospodarstw w takim samym stopniu, jak zaopatrzenie wyspy w żywność.

Oprócz wprowadzenia programu ELMS, brytyjskie ministerstwo rolnictwa planuje również zryczałtowane płatności za wyjście dla rolników, którzy nie chcą lub nie mogą kontynuować swojej działalności w zmienionych warunkach.

Rolnicy i ich interesariusze nadal wzywają rząd do zapewnienia większej pomocy gospodarstwom, które do tej pory były silnie uzależnione od dotacji unijnych, aby lepiej dostosować się do sytuacji po zniesieniu dopłat bezpośrednich.

Kiedy Wielka Brytania była członkiem UE, płatności wynosiły około 4 miliardów euro rocznie. Nowy rządowy system zastępowania dotacji ELMS zostanie wprowadzony do 2024 r.

Najbardziej ucierpią duże gospodarstwa, które obecnie otrzymują do 150 tys. funtów (1 funt = 4,9426 zł, NBP 2020-12-02). Muszą one poradzić sobie z cięciami rzędu 65 procent. Płatności bezpośrednie, które przekraczają próg 150 tys. funtów, zostaną obniżone o 70 procent.