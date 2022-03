Burzliwy dzień notowań rzepaku na MATIF

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. Rzepak na MATIF potaniał aż o 6,8 proc.

Wczorajszy dzień notowań rzepaku na paryskiej giełdzie rozpoczął się od znacznego wzrostu ceny, która z impetem pokonała psychologiczna barierę 1000 euro/t osiągając poziom 1021,75 euro/t (zwyżka o 2,7 proc. wobec dnia poprzedniego). Następnie przez pięć godzin notowań ceny utrzymywały się powyżej 1000 euro/t by przez ostatnie 2,5 godziny sesji spaść o kilkadziesiąt euro do poziomu 926,50 euro/t.

Wydaje się, że przyczyna wyprzedaży pod koniec dnia wynikała z nie utrzymania przez kupujących ceny powyżej 1000 euro/t, co doprowadziło do lawinowej realizacji zysków przez posiadaczy wcześniej zakupionych dużo taniej kontraktów. W tym momencie wczorajszy spadek należy traktować jako korektę notowań po wcześniejszych bardzo mocnych wzrostach cen. Przypomnę, że od wybuchu wojny 24 lutego do ostatniego poniedziałku cena rzepaku wzrosła aż o 34,3 proc

Z kolei amerykańska soja jako jedyna wczoraj podrożała i wyznaczyła nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej (cena najwyższa od września 2012 r.). Przyczyn wzrostu ceny należy upatrywać w podniesieniu ceł eksportowych oleju i śruty sojowej w Argentynie o 2 pkt. proc. do 33 proc.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 6,8 proc. do 926,50 euro/t (4358) zł/t) i były o 76,4 proc. wyższe niż przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli obniżyły się o 1,8 proc. i wyniosły 1136,70 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 45,2 proc. Amerykańska soja podrożała o 1,3 proc. i kosztowała 631,52 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 20,8 proc.

Rzepak MATIF, kontrakt majowy - cena spadła o 6,84 proc. (926,50 euro/t - 4358 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 1,31 proc. (631,52 USD/t - 2701 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy - długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt majowy - cena spadła o 1,76 proc. (1136,70 CAD/t - 3863 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.