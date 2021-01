Cena mleka surowego w skupie najwyższa od 7 lat

Według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w grudniu wyniosła 152,92 zł/100 l i jest najwyższa od stycznia 2014 r. Indeks GDT obrazujący zmiany cen przetworów mlecznych na nowozelandzkiej platformie również jest na poziomie najwyższym od 7 lat.

W grudniu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 2,0 proc. do 152,92 zł/100 l. Był to szósty z rzędu wzrost kwotowań. Od grudnia 2019 do grudnia 2020 mleko podrożało o 9,4 proc. Obecnie cena jest niższa o 0,7 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l). Jednocześnie jest to najwyższa cena od stycznia 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Żródło: GUS

Na nowozelandzkiej platformie GDT indeks obrazujący zmiany cen produktów mleczarskich podniósł się na ostatniej sesji (19.01.2021 r.) o 4,8 proc. i jest na najwyższym poziomie od maja 2014 r. Masło zyskało 4,6 proc. Mleko pełne w proszku podrożało 2,2 proc., a cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 7,0 proc. Przez rok (połowa stycznia 2020- połowa stycznia 2021) wartość indeksu podniosła się o 5,7 proc.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

Listopad był kolejnym z rzędu miesiącem wzrostu cen mleka w skupie w Unii Europejskiej. Szczególnie mocno podrożało mleko w Polsce. Dzięki temu różnica ceny mleka surowego w Polsce w stosunku do średniej unijnej zmniejszyła się do zaledwie 2,5 proc. (najmniejsza różnica od kwietnia 2018 r.)

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w listopadzie br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 wzrosła o 1,0 proc. do 35,40 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 0,7 proc. Obecna cena jest najwyższa od grudnia ub.r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie wzrosła w listopadzie o 6,2 proc. i wyniosła 34,51 euro/100 kg. W ujęciu listopad 2019- listopad 2020 kwotowania wzrosły o 5,1 proc. Aktualna cena jest najwyższa od grudnia 2017 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Żródło: KE