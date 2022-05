Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. Pszenica na Matif potaniała o 1,5 proc.

Trwające rozmowy na temat odblokowania eksportu zbóż z Ukrainy z portów zadziałały na kolejny spadek cen na światowych giełdach. Pytanie zasadnicze- czy Rosja się zgodzi? Moim zdanie nie, bo w jej interesie jest wywołanie (po wywołaniu kryzysu energetycznego) kryzysu żywnościowego. To spowoduje najprawdopodobniej koleją, ale dużo większą falę migrantów ekonomicznych do Europy Zachodniej z m.in. Afryki i Bliskiego Wschodu. Jak tak się stanie, to wiadomo UE będzie mieć kolejny problem i w mniejszym stopniu będzie patrzeć na to co Rosja robi w Ukrainie.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 1,46 proc. i wyniosła 404,50 euro/t (1859 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 97,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 3,5 proc. i wyniosła 347,75 euro/t (1598 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 36,6 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym potaniała o 0,6 proc. i kosztowała 421,90 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 74,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 304,02 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 24,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 1,46 proc. (404,50 euro/t- 1859 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 0,56 proc. (421,90 USD/t- 1817 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 3,54 proc. (347,75 euro/t- 1598 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 0,06 proc. (304,02 USD/t- 1309 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10