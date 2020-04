Cena rzepaku na paryskiej giełdzie odrabia straty

Czwartkowe notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak na Matif osiągnął najwyższą cenę od miesiąca.

W minionym, krótszym niż zwykle tygodniu (w Wielki Piątek giełdy były zamknięte) na rynkach przeważały wzrosty cen oleistych. Rzepak na paryskiej giełdzie kontynuował odrabianie strat po dwumiesięcznej wyprzedaży ( w okresie od szczytu 10 stycznia br. do dołka 16 marca br. cena spadła z 421,50 euro/t do 335,5 euro/t- o 20,4 proc.). Od 16 marca od piątku notowania wzrosły 10,8 proc.

Cena ropy na światowych rynkach utrzymuje się blisko 17-18 letnich dołków notowań- pomimo wzrostu cen w ostatnich dniach (po zapowiedziach redukcji wydobycia przez OPEC i Rosję). Po ogłoszeniu redukcji wydobycia o 10 mln baryłek dziennie na rynki powróciły spadki cen (obecne zużycie ropy na świecie jest o ok. 30 mln baryłek dziennie niższe niż przed epidemia koronawirusa).

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie majowym w czwartek wzrosła o 0,2 proc. do 371,75 euro/t (1687 zł/t) i była o 3,0 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania podniosły się o 2,2 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w czwartek obniżyły się o 0,5 proc. i wyniosły 463,60 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 1,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 0,5 proc. Amerykańska soja podrożała w czwartek o 1,1 proc. i kosztowała 317,28 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 4,3 proc., natomiast przez ostatni tydzień podniosła się o 1,1 proc.

W czwartek USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) opublikował najnowszy miesięczny raport o światowym bilansie oleistych w obecnym sezonie. Zmiany danych wobec poprzedniego miesiąca były kosmetyczne w przypadku rzepaku. Za sprawą korekty w górę produkcji na Białorusi z 0,49 mln t do 0,58 mln t światowe zbiory mają wynieść 68,24 mln t (mniej o 4,2 proc.- 5,77 mln t).

W przypadku soi prognoza globalnej produkcji w bieżącym sezonie została obniżona o 3,68 mln t (wobec raportu marcowego) do 338,08 mln t. Zbiory będą aż o 20,56 mln t ( o 5,7 proc.) niższe niż w poprzednim sezonie. Przez miesiąc USDA obcięła szacunku zbiorów soi w Argentynie o 2,0 mln t do 52,0 mln, natomiast w Brazylii o 1,5 mln t do 124,5 mln t (pomimo to będzie to historycznie rekordowa produkcja w Brazylii).

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,20 proc. (371,75 euro/t-1687 zł/t).



Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (317,28 USD/t- 1324 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena spadła o 0,45 proc. (463,60 CAD/t- 1378 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.