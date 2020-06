Ceny oleistych na światowych giełdach ponownie wzrosły

Wczorajsze notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na MATIF podrożał o 0,3 proc.

Wzrostom cen nasion oleistych sprzyja poprawa sytuacji cenowej olei roślinnych i ropy naftowej na światowych rynkach. Od dołka wyznaczonego na początku maja br. olej palmowy na giełdzie w Malezji podrożał już o ponad 25 proc., natomiast cena amerykańskiego oleju sojowego wzrosła o 10 proc. Po silnym załamaniu cen ropy w marcu i kwietniu, spadek do najniższych poziomów od ponad 20 lat, Brent ok. 16 USD/baryłkę i WTI ok. 10 USD/t, chwilowo tuż przed wygaśnięciem kontraktu kwotowania były nawet ujemne! Ceny ropy przez miesiąc odbiły odpowiednio o 150 proc. i 270 proc.

Cena rzepaku na MATIF w kontrakcie sierpniowym wczoraj wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 374,25 euro/t (1641 zł/t) i była o 1,2 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,2 proc. i wyniosły 460,90 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 1,7 proc. Amerykańska soja podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 315,07 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 2,8 proc.

Rzepak MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 0,34 proc. (374,25 euro/t - 1641 zł/t).



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na MATIF dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 0,82 proc. (315,07 USD/t - 1233 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy - cena wzrosła o 0,24 proc. (460,90 CAD/t - 1333 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.