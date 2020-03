Ceny przetworów mlecznych coraz niższe

Czwarty z rzędu przetarg produktów mlecznych na platformie w Nowej Zelandii zakończył się spadkiem indeksu o blisko 4 proc. do najniższej wartości od kilkunastu miesięcy. Żle to wróży cenom mleka w skupie.

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 17 marca zakończył się spadkiem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 3,9 proc. Przez rok (połowa marca 2019- połowa marca 2020) wartość indeksu obniżyła się o 13,0 proc. Kwotowania od dwóch miesięcy są pod presją szerzącego się koronawirusa z Chinach. Obecna wartość indeksu (wykres poniżej) jest na poziomie najniższym od stycznia 2019 r.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

Mleko pełne w proszku (WMP) na ostatnim przetargu GDT potaniało o 4,2 proc. i kosztowało 2797 USD/t i jest tańsze o 12,2 proc. w stosunku do ceny z połowy marca 2019 r. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 8,1 proc. i wyniosła 2527 USD/t- przez ostatni rok cena podniosła się o 5,1 proc. Cena masła wzrosła o 0,3 proc. i wyniosła 4144 USD/t., i jest o 11,0 proc. niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w styczniu br średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 0,7 proc. do 35,34 euro/100 kg. Był to pierwszy spadek ceny po sześciu z rzędu wzrostach kwotowań. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka podniosła się o 0,2 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w styczniu spadła o 1,7 proc. i wyniosła 32,76 euro/100 kg. W ujęciu styczeń 2019- styczeń 2020 kwotowania wzrosły o 0,9 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

W Unii Europejskiej w okresie 09.02- 08.03.2020 r. cena WMP obniżyła się o 3,0 proc. do 2973 euro/t (przez ostatni rok cena wzrosła o 3,2 proc.). SMP potaniało o 4,7 proc. do 2494 euro/t (przez rok wzrost wyniósł 30,1 proc.). Cena masła spadła o 2,8 proc. do 3514 euro/t i jest niższa o 16,0 proc. niż przed rokiem.

W lutym według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 0,1 proc. do 137,38 zł/100 l. Od stycznia 2019 do stycznia 2020 mleko potaniało o 0,5 proc. Obecnie cena jest niższa o 10,8 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Żródło: GUS