W minionym tygodniu wzrosły ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach. Rzepak na MATIF podrożał o 4,0 proc. w skali tygodnia.

Miniony tydzień rozpoczął się od spadku cen większości oleistych na światowych giełdach. Była to kontynuacja zniżki po publikacji raportu USDA, w którym co prawda zmniejszono prognozy globalnej produkcji rzepaku i soi, ale inwestorzy spodziewali się głębszych cięć i zareagowali wyprzedażą kontraktów.

Wzrosty cen oleistych

Kolejne dni były już jednak znacznie lepsze dla posiadaczy tych nasion. Czynniki pogodowe (USA, Kanada) oraz ciągłe ataki na infrastrukturę portową w Ukrainie przeważyły i ceny rosły do końca tygodnia. W ujęciu tygodniowym rzepak europejski i kanadyjski z lekką nawiązką odrobiły straty z wcześniejszego tygodnia.

Powrót notowań do trendu wzrostowego

Analizując poniższe wykresy można odnieść wrażenie, że ceny nie mają już zbyt dużego potencjału do spadków. Ostatnie tygodnie to raczej korekta w rozpoczętym na przełomie maja i czerwca br. trendzie wzrostowym. Od dołków wyznaczonych we wspomnianym terminie ceny rzepaku na MATIF i kanadyjskiej canoli są obecnie wyższe o 23,2 proc., natomiast amerykańskiej soi o 5,1 proc.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły o 1,3 proc. i wyniosły 474,50 euro/t (2129 zł/t ) i były o 22,8 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 4,0 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 0,7 proc. i wyniosły 800,50 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 1,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 5,1 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,9 proc. i kosztowała 500,72 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 8,9 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 1,9 proc.

Rzepak MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 1,33 proc. (474,50 euro/t - 2129 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.

{wykres;id=1;okres=25 miesiecy

Soja CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,95 proc. (500,72 USD/t - 2067 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,67 proc. (800,50 CAD/t - 2440 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.