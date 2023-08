Ostatnia w ubiegłym tygodniu sesja notowań zbóż na światowych giełdach zakończyła się spadkiem cen. Najwięcej straciła kukurydza na CBOT - 1,8 proc.

W minionym tygodniu do czwartku notowania zbóż na światowych giełdach przebiegały zmiennie (wzrosty przeplatane spadkami i na odwrót) Inwestorzy wyczekiwali na publikację w piątek najnowszego miesięcznego raportu USDA z prognozami światowego bilansu zbóż.

Inwestorzy rozczarowani raportem USDA

Już wcześniej inwestorzy oczekiwali korekty prognoz w dół produkcji zbóż ze względu na przebieg pogody u niektórych ważnych producentów i jednocześnie eksporterów. Co prawda prognozy w raporcie rzeczywiście zostały zmniejszone (szczegóły poniżej), ale nie na tyle by wywołać wzrost cen. Pierwszą reakcją na dane z raportu był skokowy wzrost cen, ale tylko na chwilę, a już po kilku minutach przewagę na rynkach zdobyli sprzedający i ceny zaczęły spadać.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na MATIF potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 236,50 euro/t (1054 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 30,5 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 0,5 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek spadła o 1,2 proc. i wyniosła 222,75 euro/t (992 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 32,6 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek potaniała o 1,7 proc. i kosztowa 230,29 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 22,7 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 1,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,8 proc. i wyniosła 186,80 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 24,6 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 2,0 proc.

Spadek prognoz produkcji zbóż na świacie

11 sierpnia br. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2023/24 mają wynieść rekordowe 793,37 mln t - wzrost o 3,41 mln t wobec również rekordowego sezonu 2022/23 i spadek o 3,29 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca. Zapasy końcowe w obecnym sezonie prognozowane są na poziomie 265,61 mln t, czyli o 2,70 mln t niższym niż szacowane na koniec poprzedniego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w obecnym sezonie (wobec poprzedniego sezonu) oczekiwany jest:

w Rosji - o 7,0 mln t do 85,0 mln t,

w Australii - o 10,0 mln t do 29,0 mln t,

w Ukrainie - o 0,5 mln t do 21,0 mln t,

w Kanadzie - o 2,0 mln t do 33,0 mln t,

w Kazachstanie - o 1,4 mln t do 15,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Argentynie- o 6,95 mln t do 19,5 mln t, w Unii Europejskiej- o 0,86 mln t do 135,0 mln t (spadek przez miesiąc o 3,0 mln t) w USA- o 2,30 mln t do 47,20 mln t. Z pozostałych państw- dużych producentów (ale nie eksporterów) - w Indiach zbiory mają wynieść 113,5 mln t (wzrost o 9,5 mln t) i w Chinach 130,0 mln t (spadek o 0,77 mln t).

Według sierpniowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w obecnym sezonie wyniosą 1222,77 mln t- wzrost o 60,72 mln t wobec poprzedniego sezonu. Zapasy na koniec obecnego sezonu mają wzrosnąć o 13,13 mln t do 311,05 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 35,08 mln t do 383,63 mln t (spadek prognozy o 5,31 mln t przez miesiąc), w Brazylii spadek ma wynieść 3,0 mln t do 129,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest wzrost o 0,5 mln t do 27,5 mln t (przez miesiąc wzrost prognozy o 2,5 mln t), w Unii Europejskiej zbiory mają być wyższe o 7,47 mln t i wynieść 59,7 mln t (przez miesiąc prognoza spadła o 3,7 mln t), a w Argentynie wyższe o 19,0 mln t i wzrosnąć do 54,0 mln t.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,42 proc. (236,50 euro/t - 1054 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 1,72 proc. (230,29 USD/t - 933 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,22 proc. (222,75 euro/t- 992 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 0,73 proc. (190,64 USD/t - 774 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10