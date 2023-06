W minionym tygodniu na światowych giełdach podrożała większość kontraktów zbożowych. Najwięcej zyskała kukurydza na Matif- 6,9 proc.

Dobry początek czerwca na światowych giełdach zbóż

Na przełomie maja i czerwca doszło do zwrotu notowań kontraktów terminowych na światowych giełdach. Ceny zaczęły rosnąć, tworząc szansę na odwrócenie trendu spadkowego na wzrostowy. W tym momencie z punktu widzenia analizy technicznej wykresów sytuacja wygląda obiecująco. Wydaje się, że ten tydzień powinien wyjaśnić sytuację, czy ostatnie wzrosty to tylko korekta wzrostowa po wcześniejszych spadkach, czy też początek nowego trendu wzrostowego.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na MATIF podrożała o 0,9 proc. i kosztowała 234,50 euro/t (1049 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 38,6 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 4,7 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie sierpniowym w piątek wzrosła o 1,3 proc. i wyniosła 232,50 euro/t (1040 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 30,1 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 6,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym w piątek podrożała o 0,6 proc. i kosztowa 231,57 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 41,2 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 1,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago spadła o 1,0proc. i wyniosła 237,88 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 21,8 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 0,8 proc.

Rekordowe prognozy produkcji pszenicy i kukurydzy

9 czerwca Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu zbóż. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2023/24 mają wynieść rekordowe 800,19 mln t - wzrost o 11,69 mln t wobec również rekordowego sezonu 2022/23 i wzrost o 10,42 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca. Zapasy końcowe w przyszłym sezonie prognozowane są na poziomie 270,71 mln t - o 4,05 mln t wyższym niż szacowane na koniec obecnego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie (wobec obecnego sezonu) oczekiwany jest:

w Rosji - o 7,0 mln t do 85,0 mln t,

w Australii - o 10,0 mln t do 29,0 mln t,

w Ukrainie - o 3,4 mln t do 17,5 mln t,

w Kazachstanie - o 2,4 mln t do 14,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest:

w Argentynie - o 6,95 mln t do 19,5 mln t,

w Unii Europejskiej - o 6,16 mln t do 140,5 mln t,

w Kanadzie - o 3,18 mln t do 37,0 mln t,

w USA - o 0,42 mln t do 45,32 mln t.

Z pozostałych państw - dużych producentów (ale nie eksporterów) - w Indiach zbiory mają wynieść 113,5 mln t (wzrost o 9,5 mln t) i w Chinach 140,0 mln t (wzrost o 2,28 mln t).

Według czerwcowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą rekordowe 1222,77 mln t- wzrost o 72,04 mln t wobec obecnego sezonu. Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 16,43 mln t do 313,98 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 39,0 mln t do 387,75 mln t, w Brazylii spadek ma wynieść 3,0 mln t do 129,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 2,5 mln t do 24,5 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być wyższe o 11,33 mln t i wynieść 64,30 mln t, a w Argentynie wyższe o 19,0 mln t i wzrosnąć do 54,0 mln t.



Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła w piątek o 0,86 proc. (234,50 euro/t - 1049 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy - cena wrosła o 0,64 proc. (231,57 USD/t - 962 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt sierpniowy - cena w piątek wzrosła o 1,31 proc. (232,50 euro/t- 1040 zł/t).

Wykres 6



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy - cena spadła o 0,98 proc. (237,88 USD/t - 988 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10