Ostatnia w ubiegłym tygodniu sesja notowań zbóż na światowych giełdach zakończyła się dość znacznymi wzrostami cen. Najwięcej zyskała pszenica na CBOT - 4,0 proc.

W minionym tygodniu do czwartku notowania zbóż na światowych giełdach spadały kontynuując reakcję na opublikowany raport USDA w poprzedni piątek. Inwestorzy oczekiwali korekty prognoz w dół produkcji zbóż ze względu na przebieg pogody u niektórych ważnych producentów i jednocześnie eksporterów.

Co prawda prognozy w raporcie rzeczywiście zostały zmniejszone, ale nie na tyle by wywołać wzrost cen. Pierwszą reakcją na dane z raportu był skokowy wzrost cen, ale tylko na chwilę, a już po kilku minutach przewagę na rynkach zdobyli sprzedający i ceny zaczęły spadać i spadały do czwartku.

Zwrot na rynku zbóż. Cena pszenicy w górę

Dopiero w piątek nastąpił zwrot na rynku, po części wynikający z naturalnego odreagowania spadków, a po części z zamykania zarobionych krótkich pozycji (kupno kontraktów). Dodatkową zachętą do kupna były doniesienia o eksplozjach i pożarach nieopodal dużego rosyjskiego portu Noworosyjsk, a także podniesienie przez Moskwę podatku eksportowego na pszenicę z 3713 rubli/t do 4269 rubli/t.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na MATIF podrożała o 2,2 proc. i kosztowała 233,00 euro/t (1045 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 28,8 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 1,5 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym w piątek wzrosła o 2,2 proc. i wyniosła 216,00 euro/t (969 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 32,0 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 3,0 proc.

Amerykańska pszenica podrożała 4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym w piątek podrożała o 4,0 proc. i kosztowa 225,33 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 16,2 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 2,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,4 proc. i wyniosła 188,77 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 22,6 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o 1,1 proc.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 2,19 proc. (233,00 euro/t - 1045 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 4,03 proc. (225,33 USD/t - 930 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 2,25 proc. (216,00 euro/t - 969 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 1,37 proc. (188,77 USD/t - 779 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10