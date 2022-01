Chiny chcą bezpieczeństwa żywnościowego i upraw GM

Chiński rząd chce w 2022 roku w ukierunkowany sposób rozszerzyć produkcję ważnych artykułów rolnych. Zaopatrzenie ludności w żywność powinno być również zabezpieczone w warunkach koronawirusa. W tym celu kraj po raz pierwszy otwiera się na uprawę genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy.

Jak donosi państwowa agencja informacyjna Xinhua, prezydent Chin wezwał do podjęcia wysiłków w celu zabezpieczenia dostaw zboża i ochrony gruntów ornych. Uprawa soi i innych roślin oleistych ma zostać rozszerzona. Według agencji Xinhua, do tego celu zostanie również wykorzystanych około 6,7 mln hektarów gruntów ornych.

Prezydent wezwał również do zabezpieczenia dostaw wieprzowiny, warzyw i innych produktów rolnych dla Chińczyków.

Wysokie ceny na rynkach światowych, import droższy

Przywódcy Chin mają wszelkie powody, by martwić się o bezpieczeństwo żywnościowe. Pandemia koronawirusa wystawiła na próbę światowe łańcuchy dostaw surowców rolnych, a w niektórych przypadkach nawet je przerwała. Ceny kukurydzy, soi i pszenicy na światowych rynkach ogromnie wzrosły. Dla Chin będących największym światowym importerem produktów rolnych, stanowi to znaczne obciążenie.

ChRL musi, co roku importować około 100 milionów ton soi, aby zlikwidować lukę podażową w kraju. To prawie 60 procent światowego importu soi. A jej produkcja krajowa jest niska. Amerykański ministerstwo rolnictwa (USDA) szacuje, że spadnie ona w sezonie 2021/2022 jeszcze o około 16 procent do 16,5 mln ton.

Z kolei produkcja kukurydzy ma wzrosnąć o 4,6 proc. do 272,6 mln ton. Jednocześnie Chiny są również największym na świecie importerem kukurydzy z 26 milionami ton w sezonie. Pekin chce zmniejszyć ten import krok po kroku.

Minister przyznał, że plony kukurydzy i soi w Chinach pozostają w tyle za tymi w krajach rozwiniętych, takich jak USA., Dlatego rząd chce w przyszłości polegać na inżynierii genetycznej dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Biotechnologia jest postrzegana, jako klucz do bezpieczeństwa żywnościowego.

Kukurydza GM ma zostać szybko dopuszczona do uprawy

Do tej pory Chiny importowały na dużą skalę jedynie genetycznie zmodyfikowaną (GM) soję i kukurydzę GM, jako paszę dla ogromnych populacji świń i drobiu. Jednak w listopadzie rząd zainicjował rewizję przepisów zatwierdzających nasiona genetycznie modyfikowane. Zwłaszcza chińskie firmy hodowlane mają w przyszłości mieć możliwość sprzedaży nasion kukurydzy GM do krajowej uprawy.

Według Reutersa, w końcu grudnia ministerstwo rolnictwa zaproponowało, aby trzy nowe genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy zostały zatwierdzone do uprawy. Ponadto ma zostać zatwierdzonych siedem odmian bawełny GM.

Nie jest jeszcze jasne, kiedy w Chinach rozpocznie się komercyjna uprawa kukurydzy GM. Jednak obserwatorzy spodziewają się krótkoterminowego wprowadzenia na rynek, być może w 2022 lub w 2023 roku.