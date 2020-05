Chiny: Import mięsa prawie się podwoił

P,Pomimo problemów związanych z koronawirusem w pierwszym kwartale 2020 r., import chińskiego mięsa prawie się podwoił w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku. Wynika to ze wstępnych danych z ogólnej administracji celnej, import mięsa, w tym produktów ubocznych, wzrósł łącznie o około 1 mln ton lub 85 proc. do 2,17 mln ton.

Chińscy importerzy wołowiny zamówili u swoich międzynarodowych dostawców łącznie 510 tys. ton w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 r., czyli prawie 200 tys. ton lub więcej o 64 proc. Chińscy nabywcy musieli zapłacić za za ten import w pierwszym kwartale 2020 r. równowartość około 7,13 mld euro. Było to o 4,13 mld euro lub 138 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Import wieprzowiny wzrósł prawie trzykrotnie do 950 tys. ton, razem z podrobami przywieziono jej 1,24 miliona ton. Przy łącznej wartości 2,68 mld euro chińscy importerzy w pierwszych trzech miesiącach wydali ponad cztery razy więcej na zakup wieprzowiny niż rok wcześnie. która, była znacznie droższa niż na początku 2019 r.

Natomiast zgodnie z danymi służby celnej odnotowano jedynie umiarkowany wzrost przywozu produktów mlecznych. Przy 870 tys. ton import był o około 20 tys., ton wyższy niż w tym samym czasie poprzedniego roku. Dostawy mleka w proszku spadły o około 27,5 ton lub 6,0 proc. do 430 tys. ton. Jednak powiązana wartość importu wzrosła o 1,4 proc. do równowartości 2,08 mld euro. Chińscy handlowcy importowali także więcej pszenicy, soi i cukru, ograniczając import owoców morza, kukurydzy, olejów jadalnych oraz piwa i wina.

Ogólnie wartość importu produktów rolnych do Chin w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła równowartość 33,9 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku był to wzrost o 8,9 proc. Inaczej było w przypadku przychodów z eksportu, które spadły o 5,7 proc. do 14,8 mld euro. Chińskie saldo handlu zagranicznego produktami rolnymi i spożywczymi uległo dalszemu pogorszeniu i wykazało deficyt w wysokości 19,1 mld euro.