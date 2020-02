Coceral: Znacząco mniejsze zbiory pszenicy w UE

Mniej pszenicy, mniej jęczmienia, ale więcej rzepaku – tak wygląda pierwsza prognoza Europejskiej Federacja Handlowców Zbożowych (Coceral), dotycząca nadchodzących zbiorów w Unii Europejskiej.

Podczas gdy tegoroczne zbiory nasion oleistych w Unii Europejskiej będą prawdopodobnie nieco większe niż w 2019 r., pojawia się umiarkowany spadek produkcji zbóż. Zakładając normalne warunki pogodowe, oczekuje się, że produkcja zbóż w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniesie 302,7 mln ton. To o 1,7 procent mniej niż w ubiegłym roku.

Coceral przewiduje spadek zbiorów pszenicy zwyczajnej, o 5,3 procent do 137,9 miliona ton. To pesymistyczne oczekiwanie jest uzasadnione, między innymi, wyraźnymi ograniczeniami ze względu na ulewne deszcz podczas siewu jesiennego i spadek plonów, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale także we Francji, Niemczech i Danii.

Według pierwszej prognozy, wielkość zbiorów jęczmienia w całej UE w 2020 r. osiągnie 60,8 miliona ton, a zatem mniej o 2,3 procent niż w 2019 r. Natomiast produkcja żyta wzrośnie o 4,2 procent do 8,6 miliona ton.

Ponadto Coceral zakłada znacznie większą produkcję kukurydzy na ziarno niż w 2019 r. Prognoza mówi o 65,0 mln ton, co stanowi wzrost o 6,6 procent. Analitycy spodziewają się wzrostu areału uprawy o 5,9 procent do 9,0 miliona hektarów.

W przypadku tegorocznych zbiorów nasion oleistych Coceral przewiduje wzrost zbiorów o 1,5 procent w porównaniu do 2019 r. do łącznej ilości 29,7 miliona ton.

Prognoza opiera się przede wszystkim na oczekiwanym wzroście produkcji rzepaku o 2,4 procent do 17,1 miliona ton. Średni plon rzepaku jest szacowany na 3,07 tony / ha, czyli o 2,7 procent więcej niż w 2019 r.