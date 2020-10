Czwarty z rzędu miesięczny wzrost wskaźnika cen żywności FAO

Wskaźnik cen żywności FAO jest indeksem cen pięciu najważniejszych grup towarowych na rynkach międzynarodowych: zbóż, mięsa, wyrobów mlecznych, olejów roślinnych i cukru.

Wskaźnik cen żywności FAO (FFPI) wyniósł średnio 97,9 punktu we wrześniu 2020 r., Co oznacza wzrost o 2,0 punkty (2,1 procent) w porównaniu z sierpniem i o 4,6 punktu (5,0 procent) więcej niż rok temu. Wartość wrześniowa, najwyższa od lutego 2020 r., stanowiła czwarty z rzędu miesięczny wzrost. Dużo stabilniejsze ceny olejów roślinnych i zbóż były przyczyną ostatniego wzrostu FFPI. Natomiast ceny produktów mleczarskich pozostały ogólnie stabilne, podczas gdy ceny cukru i mięsa spadły w porównaniu z sierpniem.

Wskaźnik cen zbóż FAO wyniósł we wrześniu średnio 104,0 punktu, co oznacza wzrost o 5,0 punktów (5,1 procent) w porównaniu z sierpniem i aż o 12,5 punktu (13,6 procent) powyżej jego wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Wzrost wrześniowy był trzecim miesiącem z rzędu. Odzwierciedla on ożywioną działalność handlową w obliczu zwiększonych obaw o perspektywy produkcji na półkuli południowej w suchych warunkach niekorzystnie wpływających na zasiew pszenicy ozimej w wielu częściach Europy. Ceny pszenicy gwałtownie wzrosły we wrześniu. Międzynarodowe ceny kukurydzy również odnotowały znaczny wzrost, w odpowiedzi na cięcia perspektyw produkcji, zwłaszcza w UE, oraz oczekiwanie na znaczny spadek dostaw z USA, po korekcie w dół zapasów kukurydzy w tym kraju z poprzedniego pora roku. Silny popyt importowy z Chin sprawił, że ceny sorgo rosły trzeci miesiąc z rzędu.

»Wskaźnik cen olejów roślinnych FAO wynosił we wrześniu średnio 104,6 punktu, co oznacza wzrost o 5,9 punktu (lub 6,0 procent) w stosunku do sierpnia i jest to rekord od ośmiu miesięcy. Dalszy wzrost indeksu wynikał głównie ze wzrostu notowań oleju palmowego, słonecznikowego i sojowego. Międzynarodowe ceny oleju palmowego znacznie wzrosły czwarty miesiąc z rzędu, w związku z globalnym popytem importowym, a także niższymi niż oczekiwano poziomami zapasów w Malezji i niepewnością, co do tempa produkcji w Azji Południowo-Wschodniej w nadchodzących miesiącach. Jednocześnie międzynarodowe ceny oleju słonecznikowego gwałtownie wzrosły we wrześniu, głównie za sprawą pogarszających się perspektyw upraw w regionie Morza Czarnego. Jeśli chodzi o olej sojowy, ceny międzynarodowe nadal rosły, czemu sprzyjało powolne tempo rozdrobnienia w Ameryce Południowej i silny popyt ze strony przemysłu biodiesla w Stanach Zjednoczonych.

Wskaźnik cen produktów mlecznych FAO wynosił we wrześniu średnio 102,2 punktu, czyli prawie bez zmian od sierpnia i wzrósł o 2,5 punktu (2,5 procent) w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Umiarkowane wzrosty notowań masła, sera i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) zostały skompensowane spadkiem cen pełnego mleka w proszku (WMP), co dało we wrześniu prawie stabilny indeks. Ceny masła wzrosły z powodu wysokiego popytu na dostawy krótkoterminowe i zmniejszonego przetwórstwa w Europie, podczas gdy notowania serów nieznacznie wzrosły, odzwierciedlając wzrost popytu importowego, w połączeniu z rosnącym popytem wewnętrznym w Europie pomimo utrzymującej się słabości sprzedaży usług gastronomicznych. Wzrosły również notowania OMP, co wynika z nieco ograniczonych dostaw w Europie, gdzie produkcja mleka sezonowo spada. Z kolei ceny WMP spadły, ponieważ zmniejszył się popyt importowy zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, w związku z zbliżającą się szczytem sezonowej produkcji w Oceanii.

Wskaźnik cen mięsa FAO wynosił we wrześniu średnio 91,6 punktu i nieznacznie spadł (0,9 procent) od sierpnia, kontynuując ogólny trend spadkowy obserwowany od stycznia tego roku. W ujęciu rok do roku indeks spadł o 9,5 punktu (9,4 procent) w stosunku do wartości w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. We wrześniu notowania wieprzowiny spadły, częściowo pod wpływem decyzji Chin o nałożeniu zakazu importu z Niemiec po wykryciu afrykańskiego pomoru świń (ASF) wśród dzików, podczas gdy ceny mięsa owiec spadły z powodu wysokich sezonowych dostaw z Australii. Z kolei notowania na mięso drobiowe wzrosły, czemu sprzyjało szybkie tempo sprzedaży międzynarodowej i ograniczone dostawy eksportowe z Brazylii. Ceny mięsa wołowego pozostały stabilne, ponieważ wzrost notowań produktów brazylijskich został prawie zrównoważony spadkiem cen z Australii.

Wskaźnik cen cukru FAO wynosił we wrześniu średnio 79,0 punktów, o 2,1 punktu (2,6 procent) mniej niż w sierpniu. Spadek międzynarodowych cen cukru był głównie reakcją na oczekiwania, co do nadwyżki światowej produkcji cukru w nowym sezonie 2020/2021. Najnowsze dane wskazują na znaczące ożywienie produkcji w Indiach, drugim co do wielkości na świecie producenta cukru, a także wysoką produkcję w Brazylii, największym eksporcie świata, po spadku odnotowanym w zeszłym sezonie. Ponadtodo obniżenia światowych cen cukru przyczyniła się utrzymująca się słabość reala brazylijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego.