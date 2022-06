Duńscy rolnicy musieli uporać się z drastycznym spadkiem dochodów w minionym roku kalendarzowym. Jednak nie wszystkie sektory zostały nim dotknięte.

Według krajowego urzędu statystycznego łączny dochód rolniczy brutto - różnica między dochodami a kosztami – wyniósł w przeliczeniu w 2021 r. - 2,94 mld euro.

Odpowiadało to spadkowi o 1,3 mld euro, czyli o około 31 proc. w stosunku do ponadprzeciętnego wyniku 2020 roku. Rolnictwo nadal stanowiło 1,3 proc. całej duńskiej gospodarki.

Gwałtowny spadek nie był wynikiem spadku sprzedaży i nie tylko niższych cen. To gwałtowny wzrost kosztów pasz miał negatywny wpływ na gospodarstwa hodowlane. W sumie były one o ponad 1,0 mld euro droższe niż rok wcześniej. Rosnące koszty nawozów i energii również obniżyły bilanse rolnictwa w zeszłym roku.

Według władz, niższe ceny trzody chlewnej były głównym powodem, dla którego przychody ze sprzedaży w duńskim przemyśle trzody chlewnej spadły w zeszłym roku o ponad 12,0 proc. do 3,3 mld euro. Gospodarczy wkład hodowli norek całkowicie załamał się w 2021 r., ponieważ rząd pod koniec 2020 r. w następstwie pandemii koronawirusa nakazał ubój całego krajowego stada W 2020 r. roku przychody z tej działalności stanowiły nadal prawie 310 mln euro.

Jak pokazuje również raport statystyczny, w 2021 r. przychody ze sprzedaży z produkcji roślinnej wzrosły o 6,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do ok. 4,3 mld euro. W przypadku zbóż rolnicy osiągnęli nawet wzrost o prawie 12,0 proc. do 1,7 mld euro.

Sektor mleczarski również skorzystał na wyższych cenach i osiągnął przychody w wysokości 2,3 mld euro, czyli o 7,4 proc. powyżej wartości z 2020 roku.