Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się dużymi spadkami cen. Uczestników rynku rozczarowała decyzja Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

We wczorajszym komentarzu do środowych notowań oleistych pisałem, że drożejąca na światowych rynkach ropa „ciągnie w grę” ceny oleistych na giełdach. W ostatnim czasie można było zauważyć dużą korelację pomiędzy zmianami cen ropy i oleistych. Wynikało to głównie z dwóch powodów. Po pierwsze brak nowych znaczących informacji z rynku oleistych (m.in. znane szacunki produkcji na półkuli północnej- szczególnie rekordowe zbiory rzepaku). Po drugie znaczna część nasion oleistych wykorzystywana jest do produkcji biodiesla.

Jak duże znaczenie dla kształtowania cen nasion oleistych ma wykorzystywanie ich do produkcji biopaliw można było się przekonać w czwartek. Amerykańska Agencja Ochrony środowiska (EPA) zaproponowała na rok 2023 zwiększenie wymaganego zużycia biopaliw o zaledwie ok. 1 proc. do 20,82 mld galonów (w tym 5,82 mld galonów głównie z oleju sojowego, a 15 mld galonów to bioetanol). Uczestnicy rynku byli rozczarowani propozycją, co doprowadziło do mocnej przeceny oleju sojowego na giełdzie w Chicago- aż o 9,1 proc. W ślad za tym potaniały nasiona soi na wspomnianej giełdzie oraz rzepaku na Matif i kanadyjskiej canoli.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 2,4 proc. i wyniosły 585,50 euro/t (2746 zł/t) i były o 11,6 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 3,6 proc. i kosztowała 814,80 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 17,5 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 2,7 proc. do 525,33 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 16,4 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 2,38 proc. (585,50 euro/t- 2746 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 2,71 proc. (525,33 USD/t- 2359 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 3,63 proc. (814,80 CAD/t- 2726 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.