Deszcz opóźnia zasiewy w Niemczech, zbiory roślin ozimych mają być dobre

Więcej zbóż jarych zostanie zasianych w Niemczech w 2020 roku. Zboża ozime dobrze przetrwały zimę. Informuje o tym niemieckie stowarzyszenie Raiffeisen (DRV) w swojej pierwszej prognozie zbiorów zbóż w 2020 roku.

W 2020 r. w Niemczech zostanie wysianych więcej zbóż jarych niż w poprzednim roku. Powodem jest to, że na północy i północnym wschodzie przez silne h opady jesienią nie można było obsiać wielu obszarów pszenicą ozimą.

Według eksperta ds. rynku zbóż DRV bardzo obfite opady deszczu w ciągu ostatnich kilku tygodni nadal opóźniają rozpoczęcie siewu wiosennego. Ze względu na niestabilną pogodę siać można było tylko okazjonalnie w niewielu lokalizacjach.

Deszcze doprowadziły jednak do tego, że drastycznie zmniejszone zapasy wody w górnych warstwach gleby z powodu dwóch suchych lat z rzędu są uzupełniane. Jednak DRV uważa, że w głębszych warstwach gleby wciąż jest za mało wody, szczególnie na wschodzie kraju.

W prognozie DRV oczekuje powiększenia obszarów siewu zbóż jarych o około 30 tys. hektarów: pszenicy jarej i kukurydzy na ziarno.

Obszar zasiewów owsem i jęczmieniem jarym prawdopodobnie będzie na poziomie poprzedniego roku.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy żyta w Dolnej Saksonii wzrosła o prawie 20 procent do około 160 tys. hektarów. To, czy obecnie prognozowane zasiewów zbóż jarych sprawdzi się, będzie zależeć od pogody w nadchodzących tygodniach. Jeśli nadal będzie padać, może dojść do przesunięcia w kierunku większych zasiewów kukurydzy, którą wysiewa się dopiero pod koniec kwietnia lub na początku maja.

Ekspert DRV uważa, że w normalnych warunkach pogodowych zbiory zbóż w 2020 r. będą nieco większe niż w ubiegłym roku, a zatem średnie. Jednocześnie spodziewany jest silny wzrost aż do średniego poziomu zbiorów rzepaku. DRV zakłada obecnie, że niemieckie zbiory łącznie wyniosą 45,2 miliona ton zboża. To o 1,9 procent lub 0,9 miliona ton więcej niż w 2019 roku.

Zgodnie z prognozą DRV, zebrane ma zostać 22,3 mln ton pszenicy ozimej i 9,8 mln ton jęczmienia ozimego. Byłoby to o 1,8 procent mniej pszenicy i o 0,2 procent więcej jęczmienia w porównaniu z poprzednim rokiem. Oczekuje się, że w wyniku spodziewanego rozszerzenia obszaru uprawy kukurydzy na ziarno o 6,7 procent do 443,9 tys. hektarów zbierze się jej około 4,1 miliona ton. Byłby to wzrost o 12,1 procent.

W przypadku zbiorów żyta DRV przewiduje wzrost o 16,4 procent do 3,8 miliona ton. Wzrost wynika głównie z wyższej o 10,3 procent wydajności. W przypadku jęczmienia jarego Stowarzyszenie Raiffeisen oczekuje również wzrostu plonu związanego z uprawą i wzrostu zbiorów o 6 procent do 1,9 miliona ton. Z drugiej strony zbiory pszenicy jarej prawdopodobnie wzrosną ponad dwukrotnie, do 330 000 ton, przede wszystko z powodu dużej ekspansji areału uprawy.

DRV przewiduje, że zbiory rzepaku w 2020 r. wyniosą 3,4 miliona ton. Byłoby to o 21,9 procent więcej niż wyniosły bardzo małe zbiory w 2019 roku. Jednym z powodów tego jest areał, który wzrósł o 11,7 procent do 952,70 tys. hektarów.

Jednak ten pozytywny rozwój nie powinien ukrywać znacznie wyższych wyników ostatnich lat. Rośliny rzepaku rozwijały się zasadniczo dobrze po częściowo suchych warunkach siewu ze względu na łagodną zimę. Jednak ze względu na brak mrozu istnieje ryzyko większego porażenia szkodnikami.