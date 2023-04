Spoglądając na rok 2022, najnowszy raport monitorujący opublikowany przez Komisję Europejską pokazuje, że unijny handel produktami rolno-spożywczymi w ciągu roku wyniósł 401,5 mld euro, przy dodatnim saldzie handlowym w wysokości 58 mld euro.

Pomimo światowych wzrostów cen, wolumen obrotu towarami rolno-spożywczymi nie zmniejszył się, a niekiedy nawet wzrósł. Unia Europejska pozostaje czołowym światowym sprzedawcą produktów rolno-spożywczych, znanym ze swojej, jakości i konkurencyjności. Szeroka sieć stosunków handlowych i umów handlowych UE umożliwiła dywersyfikację partnerów handlowych w celu sprostania wyzwaniom związanym z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Eksport

W 2022 r. eksport produktów rolno-spożywczych z UE osiągnął 229,8 mld euro, co oznacza wzrost o 31 proc. w porównaniu z 2021 r. Największy wzrost w łącznym eksporcie UE odnotowano w przypadku zbóż oraz przetworów zbożowych i produktów przemiału. Produkty te stanowiły odpowiednio 7 proc. i 10 proc. unijnego eksportu. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem na rzecz światowego bezpieczeństwa żywnościowego UE zwiększa wywóz pszenicy do gospodarek rozwijających się. Najważniejszymi kierunkami były Algieria (4,9 mln ton), Maroko (4,1 mln ton), Egipt (2,9 mln ton) i Nigeria (2,5 mln ton).

Jednym z głównych produktów eksportowych UE pozostają produkty mleczne, których wartość eksportu w 2022 r. wyniosła 20,4 mld euro. Wieprzowina pomimo spadku chińskiego popytu pozostała również największym eksportowanym produktem mięsnym w ubiegłym roku z kwotą 13,8 mld euro.

Jeśli chodzi o partnerów handlowych, Wielka Brytania nadal jest zdecydowanie pierwszym miejscem przeznaczenia eksportu rolno-spożywczego z UE, reprezentując jedną piątą całkowitego eksportu UE. USA zajmują drugie miejsce, z 13 proc. eksportu UE w 2022 r., a następnie Chiny z 7 proc. całkowitego eksportu UE.

Import

W 2022 r. import do UE wzrósł pod względem wartości o 32 proc. do 172 mld euro w porównaniu z 2021 r. Wynika to w dużej mierze ze wzrostu światowych cen, zwłaszcza produktów z nasion oleistych i kawy. Pierwszą kategorią importowanych produktów są nasiona oleiste i rośliny wysokobiałkowe, których UE zaimportowała w 2022 r. za 25,8 mld euro. Wzrost światowych cen połączono z rosnącym zapotrzebowaniem na import słonecznika i soi w związku z letnią suszą w 2022 r. Tak było również w przypadku importu kukurydzy w celu zrekompensowania wewnętrznego spadku produkcji w UE.