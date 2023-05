Eksport i import produktów rolno-spożywczych do UE utrzymywał się na wysokim poziomie w styczniu 2023 r. w porównaniu ze styczniem 2022 r., osiągając łącznie 31,8 mld euro, przy jednoczesnym spadku drugi miesiąc z rzędu.

Pod względem wartości eksport UE osiągnął 18 mld euro, a import UE 13,8 mld euro. Doprowadziło to do kolejnego dodatniego bilansu handlowego UE na poziomie 4,2 mld euro. To główne ustalenia najnowszego miesięcznego raportu o handlu artykułami rolno-spożywczymi, opublikowanego przez Komisję Europejską.

Eksport

W styczniu 2023 r. UE eksportowała głównie przetwory zbożowe i produkty przemiału (1,9 mld euro, +28 proc. rok do roku). Ogólnie rzecz biorąc, eksport zbóż również nieznacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem (+4 proc. i osiągnął 1,1 mld euro. Dzięki silnemu eksportowi bilans handlowy UE w zakresie zbóż osiągnął w styczniu 2023 r. 619 mln euro. Wyższy niż w styczniu 2022 r. był też eksport produktów mlecznych (+19 proc.) i osiągnął 1,6 mld euro, głównie za sprawą serów i twarogów oraz proszków mlecznych.

Jeśli chodzi o miejsca przeznaczenia, Wielka Brytania pozostała zdecydowanie pierwszym miejscem przeznaczenia eksportu produktów rolno-spożywczych z UE, mając 22 proc. udział całości eksportu rolno-spożywczego. USA były drugie z wynikiem 11 proc., a Chiny pozostały trzecie z wynikiem 7 proc.

Import

W styczniu 2023 r. import produktów rolno-spożywczych do UE osiągnął 13,8 mld euro (+1,3 mld euro rok do roku, +10 proc.).

Brazylia pozostała pierwszym źródłem importu rolno-spożywczego do UE, mając 10 proc. udział. Z Brazylii wzrósł najbardziej import kukurydzy do UE w porównaniu ze styczniem 2022 r. (+259 proc., 144 mln euro). Odpowiadało to wzrostowi o 448 tys. ton. Ukraina była w styczniu drugim źródłem importu produktów rolno-spożywczych do UE. W porównaniu z rokiem ubiegłym import UE z Ukrainy wzrósł o 16 proc., osiągając poziom 1,2 mld euro. Wciąż wysoki import zbóż z Ukrainy do UE spadł w styczniu drugi miesiąc z rzędu, osiągając wartość 608 mln euro.