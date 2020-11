Dodatnie saldo w polskim hz produktami rolno-spożywczymi

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wzrosły przychody uzyskane z eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do września 2020 r. wartość wyeksportowanych towarów rolno-spożywczych wyniosła 25,1 mld euro i była o 1,6 mld euro większa niż rok wcześniej (wzrost o 6,7 proc.).

Jednocześnie import do Polski osiągnął 16,5 mld EUR i był o 4,8 proc. wyższy niż przed rokiem.

­- Zaprezentowane dane potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy branży rolno-spożywczej bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym pomimo ograniczeń wprowadzanych z powodu pandemii koronawirusa. W mojej ocenie bardzo pozytywnym aspektem jest, że tempo wzrostu naszego eksportu przewyższa dynamikę wzrostu importu, co sprawia, że stale umacniamy pozycję Polski, jako eksportera netto – podkreślił Marcin Wroński, zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Do wzrostu wartości polskiego eksportu w dużym stopniu przyczyniła się deprecjacja waluty krajowej względem euro i dolara amerykańskiego, mająca miejsce w pierwszym kwartale br. oraz nadal korzystny dla eksporterów kurs złotego w kolejnych miesiącach. Miało to pozytywny wpływ na konkurencyjność cenową produkowanych w Polsce artykułów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym.

- Bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. to także zasługa konkurencyjności jakościowej polskich produktów oraz umiejętność dostosowywania oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych – podkreślił dyrektor Marcin Wroński.

W okresie trzech kwartałów 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, produkty rolno-spożywcze były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek unijny. Dostawy do krajów UE wygenerowały 20,1 mld euro (wzrost o 4 proc.), co stanowiło 80 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Rozwój eksportu na rynek UE jest bardzo optymistyczną przesłanką dla polskiej gospodarki żywnościowej, ale dostrzegalną tendencją jest również duży wzrost wartości sprzedawanych produktów na rynki zlokalizowane poza Unią Europejską –stwierdził dyrektor Marcin Wroński.

Do krajów pozaunijnych w okresie od stycznie do września 2020 r. z Polski wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 5,0 mld euro wobec 4,3 mld euro przed rokiem, co oznaczało wzrost o 17 proc.