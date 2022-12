W minionym tygodniu wzrosły ceny większości oleistych na światowych giełdach. Jako jedyny potaniała rzepak na Matif i jest najtańszy od 15 miesięcy!

Miniony tydzień zakończył się dramatycznym spadkiem ceny rzepaku na paryskiej giełdzie, który osiągnął najniższą wartość od 1 września 2021 r. Pozostałe oleiste zyskały na wartości. Komisja Europejska (KE) opublikowała najnowszy raport na temat m.in. szacunków zbiorów rzepaku w UE.

Według KE zbiory rzepaku w UE w obecnym sezonie będą wyższe o 2,3 mln t wobec poprzedniego sezonu i wyniosą 19,4 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory wzrosną we Francji o 1,2 mln t do 4,6 mln t, w Niemczech produkcja będzie wyższa o 0,8 mln t i w Polsce o 0,5 mln t do rekordowych historycznie 3,7 mln.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 3,2 proc. i wyniosły 566,75 euro/t (2655 zł/t ) i były o 16,7 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 3,9 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 4,2 proc. i wyniosły 849,30 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 14,6 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 4,5 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,6 proc. i kosztowała 528,55 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 15,6 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 0,2 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 3,20 proc. (566,75 euro/t- 2655 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,61 proc. (528,55 USD/t- 2352 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 4,23 proc. (812,90 CAD/t- 2813 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.