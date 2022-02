Drożeją zboża na paryskiej giełdzie

Notowania zbóż na giełdzie w Paryżu wzrosły pod nieobecność inwestorów zza Oceanu (giełda w Chicago była zamknięta). Pszenica na Matif podrożała o 0,8 proc.

W ostatnich godzinach dużo się dzieje na linii konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Czy to jest już wojna czy jeszcze nie? Rynki finansowe zareagowały początkowo dość poważnie (silne spadki cen akcji, wzrost cen surowców- głównie ropy, zbóż i oleistych). Dzisiaj po południu sytuacja na rynkach nieco się uspokoiła. Ale pytanie – co będzie dalej?

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała w poniedziałek na Matif o 0,8 proc. do 274,00 euro/t (1238 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 14,4 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym wzrosła o 1,2 proc. i wyniosła 257,00 euro/t (1161 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 12,1 proc.

Nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, ani też wyolbrzymiania aktualnej sytuacji międzynarodowej. Ale jeżeli dojdzie do otwartego ataku Rosji na Ukrainę to ceny zbóż (i nie tylko) poszybują w górę- moim zdaniem bezapelacyjnie. Oby dla dobra wszystkich nie doszło do wojny, bo zyski będą krótkoterminowe, ale w ostateczności wszyscy ucierpimy.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,8 proc. (274,00 euro/t- 1238 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,18 proc. (257,00 euro/t- 1161 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8