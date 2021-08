Drugi dzień korekty notowań zbóż na światowych giełdach

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Pszenica na Matif potaniała o 2,7 proc. do 245,75 euro/t.

Początek tygodnia przyniósł korektę notowań na światowym rynku zbóż. Co prawda wczorajszy spadek ceny pszenicy na Matif był znaczny, ale należy pamiętać, że przez ostatni miesiąc (do ostatniego piątku) notowania podniosły się aż 29 proc.! O sile europejskiego rynku pszenicy świadczy fakt, że dzisiaj po południu wczorajsze straty zostały odrobione (ciekawe jak będzie na zamnkięciu notowań). Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu potaniała wczoraj o 2,7 proc. i kosztowała 245,75 euro/t (1119 zł/t). Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) obniżyła się o 1,6 proc. i wyniosła 216,00 euro/t (984 zł/t), a przez ostatni rok wzrosła o 30,5 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 3,4 i kosztowała 269,88 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 42,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 1,2 proc. i wyniosła 219,77 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 68,7 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 2,67 proc. (245,75 euro/t- 1119 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 3,42 proc. (269,88 USD/t- 1049 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,59 proc. (216,00 euro/t- 984 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,15 proc. (219,77 USD/t- 854 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10