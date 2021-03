Drugi miesiąc zniżek cen mleka w UE

Średnia cena mleka w skupie w UE w styczniu nieznacznie spadła. Był to drugi z rzędu miesiąc spadku kwotowań.

Pomimo nieznacznych spadków cen mleka w skupie zarówno w UE jak i w Polsce można w przyszłość patrzeć z optymizmem, a to za sprawą ostatniego przetargu przetworów mlecznych na nowozeladzkiej platformie, który przyniósł aż 15 proc. wzrost indeksu obrazującego zmiany cen nabiału.

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w styczniu br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 0,8 proc. do 35,04 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka obniżyła się o 0,7 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE



Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie spadła w styczniu o 2,1 proc. i wyniosła 33,95 euro/100 kg. W ujęciu styczeń 2020- styczeń 2021 kwotowania wzrosły o 3,6 proc.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE



Żródło: KE

Na nowozelandzkiej platformie GDT indeks obrazujący zmiany cen produktów mleczarskich podniósł się na ostatniej sesji (02.03.2021 r.) o 15,0 proc. i jest na najwyższym poziomie od marca 2014 r. Masło zyskało 13,7 proc. Mleko pełne w proszku podrożało 21,0 proc., a cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 3,5 proc. Przez rok (początek marca 2020- początek marca 2021) wartość indeksu podniosła się o 39,3 proc.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT



Źródło: www.globaldairytrade.info

W styczniu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 2,3 proc. do 149,35 zł/100 l. Był to pierwszy spadek ceny po sześciu z rzędu wzrost kwotowań. Od styczna 2020 do stycznia 2021 mleko podrożało o 8,9 proc. Obecnie cena jest niższa o 3,0 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg GUS



Żródło: GUS