DRV: Zbiory pszenicy w Niemczech będą jeszcze mniejsze niż w ubiegłym roku

Niemieccy rolnicy zbiorą jeszcze mniej pszenicy niż w ubiegłym roku. Zbiory rzepaku również zapowiadają się ubogo.

Według eksperta ds. rynku ziarna Niemieckiego Stowarzyszenia Raiffeisen (DRV) zbiory pszenicy ozimej w tym roku będą poniżej słabego wyniku z poprzedniego roku. Przy 22 milionach ton oczekuje się, że tegoroczny wynik będzie o 3,3 procent niższy niż w poprzednim roku, a nawet około 8 procent poniżej średniej z pięciu lat.

Na tym tle DRV również obniża swoją całkowitą prognozę zbiorów. Eksperci DRV zakładają teraz, że niemiecki zbiór zbóż wyniesie 44,6 miliona ton. Przyczyną słabego wyniku w przypadku pszenicy ozimej jest przede wszystkim znacznie mniejsza powierzchnia uprawy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednak to, czy prognozowana ilość nie zostanie zmniejszona, będzie zależeć od pogody w nadchodzących tygodniach. Opady deszczu w ciągu ostatnich dwóch tygodni ogólnie przyniosły efekt. Jednak w wielu regionach nie są one wystarczające, aby zrekompensować istniejące niedobory wody. DRV ponownie obniżyła swoje szacunki zbiorów rzepaku o około 100 tys. ton do tylko 3,25 mln ton.

Niemcy ze znacznie mniejszymi zbiorami pszenicy nie będą jednak wyjątkiem w Europie, Francja i Wielka Brytania również nie były w stanie zasiać dużych obszarów ze względu na ulewne deszcze ostatniej jesieni. Według DRV areał uprawy pszenicy spadł o prawie 10 procent.