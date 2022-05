Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się znacznym spadkiem cen pszenicy. Pszenica na Matif potaniała o 3,6 proc.

Znaczny spadek cen pszenicy na światowych giełdach to pokłosie „nacisków” na Rosję, aby odblokowała możliwość eksportu ukraińskich zbóż (aktualnie możliwość jedynie z portu w Odessie). Realnie rzecz ujmując to są to szanse bardzo minimalne. W interesie Rosji jest maksymalne ograniczenie eksportu z Ukrainy (czytaj- podbicie cen w górę) aby sprzedawać własne zboże bardzo drogo. Podobnie jak to było w przypadku gazu.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 3,6 proc. i wyniosła 410,50 euro/t (1893 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 97,1 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym spadła o 1,0 proc. i wyniosła 360,50 euro/t (1662 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 41,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie lipcowym potaniała o 3,0 proc. i kosztowała 424,29 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 74,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w lipcu na giełdzie w Chicago spadła o 1,8 proc. i wyniosła 303,83 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 17,4 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 3,64 proc. (410,50 euro/t- 1893 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 2,96 proc. (424,29 USD/t- 1827 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena spadła o 0,96 proc. (360,50 euro/t- 1662 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 1,84 proc. (303,83 USD/t- 1309 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10