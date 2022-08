Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Komisja Europejska prognozuje ogromny spadek zbiorów kukurydzy w UE, a cena kukurydzy na MATIF - 2,4 proc. w dół.

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach miały dziwny przebieg. Za Oceanem USDA (podobno za sprawą zmiany systemu raportowania) podał nadzwyczaj wysokie tygodniowe wysyłki eksportowe, które później zweryfikował w dół. Być może to zawirowanie spowodowało realizację zysków po wzrostach cen z ostatnich kilku dni i spadek cen (dzisiaj w sesji nocnej wzrost notowań). Z kolei na paryskiej giełdzie pomimo znacznej redukcji prognoz produkcji kukurydzy w UE cena wyraźnie poszła w dół.

Komisja Europejska we wczorajszym raporcie prognozuje zbiory kukurydzy w UE w sezonie 2022/23 na poziomie zaledwie 59,6 mln t- o 13,4 mln t niższym niż w poprzednim sezonie (przez miesiąc obniżono prognozę aż o 6,5 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory we Francji mają spaść o 3,8 mln t do 11,7 mln t (spadek prognozy przez miesiąc o 1,3 mln t), w Rumunii spadek ma wynieść 3,6 mln t do 11,6 mln t (o 2,4 mln t mniej niż szacowano miesiąc temu) i w Polsce zbiory mają być niższe o 1,3 mln t i wyniosą 6,2 mln t. (przez miesiąc prognozę zmniejszono o 0,8 mln t).

Komisja Europejska prognozuje zbiory pszenicy miękkiej w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 127,0 mln t- o 4,2 mln t niższym niż w poprzednim sezonie i o 2,1 mln t więcej niż szacowano przed miesiącem. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Niemczech mają wzrosnąć o 0,8 mln t do 2,1 mln t (wzrost prognozy przez miesiąc o 0,4 mln t), we Francji spadek ma wynieść 1,6 mln t do 33,9 mln t (wzrost szacunków o 1,4 mln t przez miesiąc i w Polsce wzrosnąć o 0,2 mln t do 12,3 mln t. (wzrost szacunków produkcji prze miesiąc aż o 0,8 mln t).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu wczoraj na Matif potaniała o 0,7 proc. i wyniosła 327,00 euro/t (1556 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 33,3 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym spadła o 2,4 proc. i wyniosła 313,25 euro/t (1491 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 42,4 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym potaniała o 3,2 proc. i kosztowała 282,83 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 8,2 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,2 proc. i wyniosła 258,85 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 19,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena spadła 0,68 proc. (327,00 euro/t- 1556 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 3,18 proc. (282,83 USD/t- 1345 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 2,41 proc. (313,25 euro/t- 1491 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 1,24 proc. (258,85 USD/t- 1231 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10