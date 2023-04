Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Pszenica na Matif podrożała 2,4 proc.

Zboża na świecie drożeją w związku z problemami eksportu towarw z Ukrainy

Powraca problem z eksportem towarów drogą morska z Ukrainy. Rosja grozi nie przedłużeniem umów o korytarzach humanitarnych do eksportu towarów rolnych z Ukrainy drogą morską (po 18 maja br.). Do tego obecnie sabotuje inspekcje statków z ukraińskimi towarami. Ponadto zamknięto granicę Polski (i innych sąsiadów UE) z Ukrainą do wwozu m.in. zbóż i oleistych. To wszystko złożyło się na wzrosty cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w maju wczoraj na Matif podrożała o 2,4 proc. i kosztowała 256,00 euro/t (1186 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 36,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym wzrosła o 1,24 proc. i wyniosła 244,75 euro/t (1134 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 25,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym podrożała o 2,05 proc. do 255,92 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 36,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,54 proc. i wyniosła 266,33 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 14,4 proc.

Pszenica Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,40 proc. (256,00 euro/t- 1186 zł/t).

Wykres 1.



Notowania majowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 2,05 proc. (255,92 USD/t- 1082 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt czerwcowy- cena wzrosła o 1,24 proc. (244,75 euro/t- 1134 zł/t).

Wykres 6



Notowania czerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,54 proc. (266,33 USD/t- 1126 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10