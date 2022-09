Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Najwięcej zyskała soja na CBOT- 4,1 proc.

W poniedziałek późnym popołudniem naszego czasu USDA opublikował najnowszy raport m.in. z prognozami światowej produkcji oleistych. Gorsze od oczekiwań prognozy zbiorów soi w USA przełożyły się na mocny wzrost tych nasion na giełdzie w Chicago, co przełożył się na wzrost cen rzepaku-pomimo prognozowanych rekordowych zbiorów.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie wzrosły wczoraj o 1,2 proc. i wyniosły 604,75 euro/t (2849 zł/t) i były o 6,0 proc. wyższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg podrożała o 3,7 proc. do 799,70 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 6,3 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 4,1 proc. do 569,43 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 21,5 proc.

We wrześniowym raporcie USDA w bieżącym sezonie prognozuje wzrost globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu aż o 9,31 mln t do rekordowych 83,14 mln t (przez miesiąc prognoza wzrosła o 0,66 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,96 mln t do 18,15 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść aż 7,4 mln t do 20,0 mln t, na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć o 0,19 mln t do 3,2 mln t, w Australii spaść o 0,06 mln t do 6,7 mln t. W Rosji zbiory mają być wyższe o 1,13 mln t i wynieść 3,9 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2022/23 wzrosną o 36,52 mln t do 389,77 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być niższa o 1,55 mln t i wynieść 119,16 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien sięgnąć 24,0 mln t do rekordowych 149,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 9,0 mln t do 51,0 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,17 proc. (604,75 euro/t- 2849 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 4,06 proc. (569,43 USD/t- 2632 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosłą o 3,70 proc. (799,70 CAD/t- 2848 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.