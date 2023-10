Według szacunków w ciągu ostatnich 30 lat w wyniku klęsk żywiołowych straty w uprawach i produkcji zwierzęcej o wartości 3,8 bln dolarów, co odpowiada średniej stracie 123 mld dolarów rocznie, czyli 5 proc. rocznego światowego produktu krajowego brutto (PKB) produktów rolnych.





Dane te wynikają z nowego raportu opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Nowy sztandarowy raport FAO zatytułowany „Wpływ katastrof na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe” przedstawia pierwsze w historii globalne oszacowanie wpływu katastrof na produkcję rolną, koncentrując się na uprawach i zwierzętach gospodarskich.

Brakuje systematycznych danych

W raporcie zauważono również, że liczba ta mogłaby być wyższa, gdyby dostępne były systematyczne dane na temat strat w podsektorach rybołówstwa, akwakultury i leśnictwa. Autorzy podkreślili potrzebę pilnej poprawy zbierania danych i informacji na temat wpływu klęsk żywiołowych na wszystkie podsektory rolnictwa. Co ma umożliwić stworzenia systemów danych, które mogą służyć jako podstawa, na której można budować skuteczne działania i zdobywać informacje.

Rolnictwo najbardziej narażone na klęski żywiołowe

Rolnictwo jest jednym z najbardziej narażonych i bezbronnych sektorów w kontekście ryzyka klęsk żywiołowych, biorąc pod uwagę jego głęboką zależność od zasobów naturalnych i warunków klimatycznych. Powtarzające się katastrofy mogą potencjalnie zniweczyć zdobycze bezpieczeństwa żywnościowego i podważyć zrównoważony rozwój systemów rolno-spożywczych – stwierdził dyrektor generalny FAO QU Dongyu we wstępie do raportu. Wykorzystując wiedzę techniczną FAO, niniejsza publikacja ukazuje możliwości proaktywnego zajęcia się zagrożeniami w systemach rolno-spożywczych, jednocześnie pokazując sposoby włączenia zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi do głównego nurtu praktyk i polityk rolniczych.

Największe straty w krajach najuboższych

Z raportu wynika, że w ciągu ostatnich trzech dekad katastrofy – definiowane jako poważne zakłócenia w funkcjonowaniu społeczności lub społeczeństwa – spowodowały największe względne straty w krajach o niższych i niższych średnich dochodach. Dochodzą one do 15 proc. ich całkowitego PKB rolnictwa. Klęski żywiołowe wywarły także znaczący wpływ na małe rozwijające się państwa wyspiarskie (SIDS), powodując utratę przez nie prawie 7 proc. ich PKB rolnictwa.

Straty według grup produktów

Z raportu wynika także, że straty związane z głównymi produktami rolnymi wykazują tendencję rosnącą. Tym samym straty w zbożach wyniosły średnio 69 mln ton rocznie w ciągu ostatnich trzech dekad – co odpowiada całej produkcji zbóż we Francji w 2021 r. Olbrzymie są też straty w uprawach owoców i warzyw oraz uprawach cukrowych, a każda z nich zbliżała się do średnich strat rzędu 40 mln ton na rok. W przypadku owoców i warzyw straty odpowiadały całej produkcji owoców i warzyw w Japonii i Wietnamie w 2021 r.

Mięso, przetwory mleczne i jaja wykazały średnio szacowaną stratę na poziomie 16 mln ton rocznie, co odpowiada całej produkcji mięsa, przetworów mlecznych i jaj w Meksyku i Indiach w 2021 r.

Różnice regionalne

Globalne straty maskują znaczną zmienność pomiędzy regionami, podregionami i grupami krajów. Z raportu wynika, że zdecydowanie największy udział w całkowitych stratach gospodarczych miała Azja. Afryka, Europa i Ameryki również wykazały podobny rząd wielkości. Straty w Azji stanowiły jednak zaledwie 4 proc. rolniczej wartości dodanej, podczas gdy w Afryce niemal 8 proc. Zróżnicowanie było jeszcze większe w poszczególnych podregionach. Zwłaszcza kraje SIDS, odnotowały największą liczbę strat w rolniczej wartości dodanej.