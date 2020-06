Francja: Mniej pszenicy i rzepaku

We Francji produkcja jęczmienia ozimego będzie prawdopodobnie znacznie mniejsza w tym roku niż w 2019 roku. Tak przynajmniej zakłada służba statystyczna we francuskim ministerstwie rolnictwie (Agreste).

W bieżącej prognozie eksperci szacują, że zbiory jęczmienia ozimego będą na poziomie 8,17 mln ton. W porównaniu z poprzednim rokiem, to o 11,7 proc. mniej, a w stosunku do średniej z lat 2015-2019, to aż o 9,1 proc. mniej.

Zasiewany obszar został zmniejszony tylko o 1 proc. do 1,29 miliona hektarów. Zdaniem Agreste, gorsze prognozy są wynikiem niższej wydajności, która ma spaść o 7,7 dt/ha do 63,2 dt/ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Najistotniejszym powodem tego jest susza na wiosnę.

We Francji oczekuje się również niewielkiego spadku zbiorów rzepaku ozimego. Zgodnie z prognozą ponad 3,46 mln ton rzepaku zostanie zebrane w 2020 r. Byłoby to o 0,1 proc. mniej niż przed rokiem, a w porównaniu ze średnią pięcioletnią spadek wyniósłby 27,3 proc. Areał uprawy rzepaku ozimego został zmniejszony o 1,4 proc. rok do roku do 1,09 miliona hektarów. Według Agreste średnia wydajność rzepaku w bieżącym roku powinna wzrosnąć o 1,5 proc. do 31,8 dt / ha.

Uprawa rzepaku w całej Francji charakteryzuje się dużymi różnicami. W związku z tym została znacznie rozszerzona w kilku regionach, ale bez rekompensowania ograniczeń z poprzednich lat. Jednocześnie obszar rzepaku ozimego w innych regionach został znacznie zmniejszony.

Statystycy nie przedstawili jeszcze prognozy zbiorów pszenicy, najważniejszej uprawy we Francji. Powierzchnia uprawy pszenicy miękkiej została ograniczona o 8,3 proc. do 4,59 miliona hektarów w porównaniu do 2019 r., a pszenicy twardej o 1,1 proc. do 243 tysięcy hektarów.

Natomiast powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno została powiększona o 8,5 proc. do 1,57 miliona hektarów.