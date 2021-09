Historyczny rekord ceny rzepaku z nowych zbiorów na Matif

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Liderem rynku w ostatnich tygodniach jest rzepak z nowych zbiorów notowany na paryskiej giełdzie, który wczoraj osiągnął najwyższą wartość w historii notowań- 481,50 euro/t.

Czy rekordowe notowania rzepaku na paryskiej giełdzie to przypadek, czy nie? Wydaje się, że nie. Ogromny deficyt produkcji nasion w UE w stosunku do przerobu (prognozowany import kilka mln ton) wymusza wzrost cen na europejskim rynku. Już parę tygodni temu pisałem, że możliwy jest wzrost ceny do ok. 3000 zł/t. w ciągu kilku miesięcy. Prognozę oczywiście podtrzymuję.

Notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły wczoraj o 0,8 proc. do 581,50 euro/t (2627) zł/t, ) i są o 52,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Notowania rzepaku tegorocznych zbiorów na paryskiej giełdzie po wybiciu się z trzymiesięcznej konsolidacji cały czas trzymają się bardzo mocno- zwłaszcza na tle notowań soi- a wczoraj osiągnęły najwyższą wartość w historii notowań. Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,2 proc. i wyniosły 881,50 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 75,0 proc. Amerykańska soja nie zmieniła ceny i kosztowała 466,91 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 30,6 proc.



Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,82 proc. (581,50 euro/t- 2627 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena nie zmieniła się (466,91 USD/t- 1784 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,16 proc. (881,50 CAD/t- 2656 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.