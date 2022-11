Hiszpania doświadczyła w tym roku po lecie powtarzających się fal upałów i niszczycielskich pożarów najcieplejszego października od czasu rozpoczęcia oficjalnych pomiarów w 1961 roku.



W związku z utrzymującą się suszą, po raz pierwszy od 2008 roku w Barcelonie w Hiszpanii ogłoszono alarm suszy, który pociąga za sobą ograniczenia w dostępie do wody.

Brak deszczu od miesięcy zmusza nas do podjęcia nowych decyzji, aby zminimalizować skutki tej suszy – powiedziała rzeczniczka regionalnego rządu Katalonii.

W związku z tym od piątku w Barcelonie i okolicznych regionach zostanie wprowadzony alarm suszowy. W innych regionach północno-wschodniej Katalonii już alarm suszowy już ogłoszono. Od piątku dotknie to 80 procent z 7,7 miliona mieszkańców Katalonii. Ostrzeżenie o suszy oznacza, że ​​dostawy wody dla rolników, hodowców lub zakładów przemysłowych zostaną ograniczone. Nie wolno też będzie napełniać basenów.

Jednak nie powinno być reglamentacji wody do użytku domowego. Nawet, jeśli średniookresowe prognozy opadów są niezłe, zdaniem rzeczniczki niepokojące tło musi skłonić ludność do zmiany przyzwyczajeń, by nie marnować wody. W przyszłości Katalonia będzie musiała stawić czoła dłuższym i bardziej intensywnym okresom suszy.

Hiszpania doświadczyła najcieplejszego października od czasu rozpoczęcia oficjalnych pomiarów w 1961 roku, po lecie powtarzających się fal upałów i niszczycielskich pożarów. Od stycznia do października 2022 był czwartym najbardziej suchym rokiem w historii, z opadami deszczu o 26 proc. poniżej normy. Według rządu centralnego poziom wody w zbiornikach wodnych w kraju wynosił zaledwie 32,5 proc. ich całkowitej pojemności w połowie listopada.