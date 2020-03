IGC: Mniejsza prognoza światowej produkcji soi

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) mimo perspektyw dużych zbiorów w Ameryce Południowej można przewidywać, że światowa produkcja soi w sezonie 2019/2020 zmniejszy się o 5 proc. rok do roku z powodu spadku produkcji w USA o prawie 24 mln ton.

Podczas gdy konsumpcja jest prognozowana jako nowy rekord, wzrost o 2 proc. rok do roku jest poniżej trendu i odzwierciedla oczekiwania na marginalny wzrost w Chinach. Głównie ze względu na gwałtowny spadek zapasów w USA, globalne zapasy spadną o prawie 30 proc. rok do roku, do poniżej 39 mln ton.

Zwłaszcza handel zagraniczny w sezonie 2019/2020 może wzrosnąć w przypadku większych dostaw do Azji. Przewiduje się, że w USA obszar uprawy soi w sezonie 2020/2021 wzrośnie o 4 proc. rok do roku.