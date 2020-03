IGC: Prognoza niższej światowej produkcji soi w sezonie 2019/2020

Według Międzynarodowej Rady Zbożowe, biorąc pod uwagę obniżki dla Brazylii i Argentyny, światowa prognoza produkcji soi w sezonie 2019/2020 została obniżona w marcu o 4 mln ton, do 341 mln, co oznacza spadek o 5 proc. rok do roku.

Prognoza światowych zapasów w porównaniu z lutym spadła o 1 mln ton do 38 mln ton. Oczekiwania do tyczące handlu pozostały na niezmienionym poziomie 153 mln ton, a prognoza konsumpcji spadła o 2 mln tondo 358 mln ton.

W powiązaniu z potencjalnym odbiciem w USA światowa produkcja w sezonie 2020/2021 prognozowana jest na rekordowym poziomie 366 mln ton, co oznacza wzrost o 7 proc. rok do roku Przy oczekiwanym wzroście konsumpcji zapasy prawdopodobnie pozostaną poniżej ostatniej średniej.

Przewiduje się, że światowy popyt na import wzrośnie do wysokości 157 mln ton. Większe dostawy do Azji mogą stanowić podstawę 3 proc. wzrostu rok do roku w handlu światowym.