IGC: Prognoza światowej produkcji soi lekko spadła

Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) prognoza światowej produkcji soi w sezonie 2021/2022 spadła o 1 mln ton do 382 mln ton (miesiąc o miesiąca).

Perspektywy światowej produkcji w sezonie 2021/2022 są ograniczone do 382 mln ton (+19 mln ton rok do roku), ale ze względu na większe zapasy początkowe i wzrost powierzchni uprawy, dostawy nieznacznie wzrosną.

Przy niezmienionym całkowitym wykorzystaniu soi miesiąc do miesiąca, prognoza zapasów jest podniesiona do 54 mln, czyli, o 9 proc. więcej rok do roku uwzględniając podwyżkę dla głównych eksporterów. Handel prognozowany jest na nieco niższym poziomie miesiąc do miesiąca, ale wciąż na rekordowym poziomie 172 mln ton (+4mln ton rok do roku).

Prognoza konsumpcji wzrasta o 3 proc. rok do roku, osiągając nowy szczyt, podczas gdy zapasy mogą wzrosnąć po raz pierwszy od trzech sezonów, w tym skromna akumulacja u największych eksporterów. W sezonie 2021/2022 obserwuje się wstępny powrót światowego popytu na import soi z powodu niewielkiego wzrostu zakupów w Azji.