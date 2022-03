Irlandia: wysokie ceny nawozów, energii i pasz

Według danych opublikowanych niedawno przez irlandzki urząd statystyczny, w styczniu ceny energii były wyższe o ponad 30 proc, a ceny pasz o około 20 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Irlandzki Związek Rolników (IFA) zwiększył presję na ministerstwo rolnictwa w Dublinie w obliczu rosnących kosztów nawozów.

Prezes związku stwierdził, że do 15 marca, ​​ceny nawozów wzrosły w ciągu roku o 127 proc.. Ze względu na wysokie ceny rolnikom bardzo trudno jest w tym roku zebrać środki potrzebne na uprawę.

Obecnie większość spółdzielni i handlowców przestała sprzedawać nawozy, pozostawiając rolników bez dostępu do tego, czego potrzebują – poinformował prezes IFA. Wyjaśnił, że prośba ministra rolnictwa skierowana do rolników o rozszerzenie upraw, nie jest możliwa bez dostępu do nawozów po przystępnych cenach.

IFA wezwało rząd do podjęcia ukierunkowanych działań, aby umożliwić uprawę większej ilości roślin i trawy na kiszonkę. Najważniejszym problemem jest zarządzanie kosztami operacyjnymi, zwłaszcza paliw, nawozów i pasz dla zwierząt – podkreślił prezes IFA. Według niego rodziny rolnicze znajdują się pod ogromną presją. W najbliższych miesiącach wśród rolników narastają obawy o dostępność pasz i nawozów.

Niedawna obniżka podatku konsumpcyjnego tylko nieznacznie złagodzi presję na rolników. Prezes wyraził również zaniepokojenie, że na szczeblu rządowym brakuje szybkiego działania w tej sprawie. Niezbędny zespół zadaniowy ds. zasobów operacyjnych został powołany przez ministerstwo rolnictwa, ale teraz potrzebne są również konkretne propozycje finansowe.