KE: Handel produktami rolno-spożywczymi w UE nadal rośnie

Całkowita wartość unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi (eksport plus import) w okresie od stycznia do lipca 2021 r. wyniosła 183,8 mld euro, co stanowi wzrost o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Eksport rolno-spożywczy

Eksport był o prawie 6 proc. wyższy i wyniósł 111,4 mld euro, przy czym import spadł nieznacznie o 0,2 proc. do 72,4 mld euro. Odzwierciedla to ogólną nadwyżkę w handlu produktami rolno-spożywczymi w wysokości 39 mld euro w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku, co stanowi wzrost o 18 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Największy wzrost eksportu odnotowano do USA, którego wartość wzrosła o 1,6 mld euro, czyli 13 proc. Wzrósł przede wszystkim eksport wina, napojów spirytusowych i likierów oraz czekolady i słodyczy. Odnotowano również znaczny wzrost eksportu do Chin (o 857 mln euro) ze względu na dobre wyniki sprzedaży napojów spirytusowych i likierów, zbóż paszowych i wina. Ponadto w okresie styczeń-lipiec znacznie wzrosła wartość eksportu do Szwajcarii (o 450 mln euro), Norwegii (o 352 mln euro), Korei Południowej (o 328 mln euro) i Izraela (o 257 mln euro).

Kontynuując trend obserwowany w 2021 r., największy spadek w eksporcie produktów rolno-spożywczych odnotowano w przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii o 411 mln euro. Chociaż oznacza to spadek o 2 proc., ilustruje to odbicie w ostatnich miesiącach po obniżonych wartościach eksportu na początku roku. Odnotowano również znaczne spadki wartości eksportu do Arabii Saudyjskiej (spadek o 399 mln euro), Algierii (o 141 mln euro), Hongkongu (spadek o 110 mln euro) i Kuwejtu (spadek o 104 mln euro).

Import rolno-spożywczy

Największy wzrost importu produktów rolno-spożywczych odnotowano w przypadku produktów z Brazylii, który wzrósł o 849 mln euro lub 12 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Znaczny wzrost odnotowano również w imporcie z Australii (do 456 mln euro), Indii ( o 340 mln euro), Serbii (o 248 mln euro) i Argentyny (o 189 mln euro).

Ogólny spadek importu produktów rolno-spożywczych był spowodowany przede wszystkim gwałtownym zmniejszeniem importu z Wielkiej Brytanii, o 2,4 mld euro lub o 29 proc. w porównaniu z pierwszymi siedmioma miesiącami 2020 r. Nastąpił również znaczny spadek importu z USA( (spadek o 525 mln euro), Ukrainy (spadek o 202 mln euro), Wietnamu (spadek o 178 mln euro) i Mołdawii (spadek o 138 mln euro).

Patrząc na poszczególne kategorie produktów, w okres od stycznia do lipca przyniósł duży wzrost wartości eksportu wina (o 2,2 mld euro) oraz napojów spirytusowych i likierów (o 1,1 mld euro), odpowiednio o 30 i 32 proc. Inne znaczące wzrosty wartości eksportu dotyczyły oleju rzepakowego i słonecznikowego (o 506 mln euro) oraz czekolady i wyrobów cukierniczych (505 mln euro). Nastąpił jednak znaczny spadek eksportu pszenicy (spadek o 1,3 mld euro) i żywności dla niemowląt (spadek o 718 mln euro), przy czym mniejsze, ale zauważalne spadki odnotowano również w przypadku eksportu masła (spadek o 163 mln euro), warzyw (spadek o 718 mln euro) oraz mleka w proszku (spadek 161 mln) i serwatki (spadek o 100 mln euro).

Największy wzrost wartości importu odnotowano w przypadku nasion soi (o 929 mln euro), makuchów (o 901 mln euro), kwasów tłuszczowych i wosków (o 299 mln euro). Tymczasem największe spadki wartości importu odnotowano w przypadku owoców tropikalnych, orzechów i przypraw (o 814 mln euro), niepalonej kawy i herbaty (o 230 mln euro) oraz owoców cytrusowych (o 181 mln euro).