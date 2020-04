KE: Prognoza krótkoterminowa dla rynków rolnych UE w 2020 r.

Po wybuchu kryzysu koronawirusa sektor rolno-spożywczy w UE skutecznie dostosowuje się do niespotykanych dotąd wyzwań, takich jak gwałtownie zmieniający się popyt lub zakłócenia logistyczne. Tak napisała Komisja Europejska w najnowszej krótkoterminowej perspektywie dla rynków rolnych.

Zakupy na zapas i zamykanie placówek gastronomicznych mają bezpośredni wpływ na producentów żywności. Z jednej strony istnieje większe zapotrzebowanie na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak makaron, ryż, mąka, owoce i warzywa w puszkach, a z drugiej strony spadło na produkty wysokiej jakości, takie jak mięso, wina i sery, które często były spożywane na poza domem.

Komisja Europejska zakłada w swojej perspektywie krótkoterminowej, że produkcja zbóż w UE w sezonie 2020/2021 ma nieznacznie spaść do 287,8 mln ton, po 294 mln ton w bieżącym sezonie 2019/2020, co nadal byłoby o 4,5 proc. powyżej średniej pięcioletniej.

Po dwunastoletnim niskim poziomie produkcji rzepaku, gdy produkcja nasion oleistych w sezonie 2019/2020 przyniosła ze względu na znaczny spadek areału zbiory zaledwie wynoszące 14,9 miliona ton, KE oczekuje, że powierzchnia uprawy roślin oleistych wzrośnie ponownie do 10,5 miliona hektarów Produkcja roślin wysokobiałkowych wynosi 4,5 miliona ton, co stanowi wzrost o 4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i uzasadnia to dobre perspektywy rynkowe dla produkcji żywności i pasz.

Ponieważ oczekuje się, że produkcja cukru w UE nieznacznie spadnie do 17,4 mln ton w sezonie 2019/2020 ze względu na zmniejszenie areału, Komisja Europejska spodziewa się, że konsumpcja również nieco spadnie, pomimo przejściowego wzrostu konsumpcji własnej z powodu początkowych ograniczeń. Dalszy 3 procentowy spadek powierzchni uprawy buraków cukrowych prognozowany jest na przyszły rok. Powodem są trudne warunki rynkowe w ciągu ostatnich dwóch lat.

Podobny jak w 2019 r. wzrost produkcji mleka o 0,4 proc. prognozowany jest na 2020 r. Roczny szczyt produkcji mleka na wiosnę zbiega się z obecną pandemią. Ograniczenia utrudniają dostarczanie mleka do mleczarni i dostarczanie pasz. Natomiast konsumpcja sera w UE może nieznacznie wzrosnąć o 0,3 proc. Komisja Europejska pozytywnie ocenia eksport produktów mlecznych, ponieważ popyt azjatycki nadal rośnie.

W przypadku wołowiny Komisja Europejska odnotowuje dalszy spadek produkcji w 2020 r. ze względu na niższe ceny i mniejsze stada, jak miało to miejsce w 2019 r. Wybuch wirusa koronawirusa dotyka ten sektor głównie w segmencie drogi elementów, ponieważ nie można ich sprzedawać restauracjom.

Z drugiej strony Komisja Europejska przewiduje po 2019 r. rosnące zapotrzebowanie na mięsa drobiowe Sytuacja ta będzie miała miejsce również w bieżącym roku, ponieważ konsumenci zastąpią drogie mięso drobiem.

Oczekuje się również, że produkcja wieprzowiny nieznacznie wzrośnie w tym roku, przy stałym popycie z Azji, który wciąż jest przypisywany skutkom afrykańskiego pomoru świń, szczególnie w Chinach. Można spodziewać się, że wywóz tego rodzaju mięsa z UE wzrośnie o 12 proc. w tym roku po wzroście o 17 proc, w 2019 r. Komisja Europejska uważa jednak, że trwająca pandemia nie powinna mieć znaczącego wpływu na ten sektor. Można jednak oczekiwać, że konsumpcja w UE spadnie z powodu stosunkowo wysokich cen wieprzowiny.