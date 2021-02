KE: Stabilny handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w UE w 2020 r.

W pierwszych jedenastu miesiącach 2020 roku z krajów UE-27 wyeksportowano produkty rolne i żywność o wartości 168,5 mld euro, czyli o 0,9 proc. więcej. W tym samym czasie wartość importu wzrosła o 0,4 proc. do 112,3 mld euro.

Daje to nadwyżkę w handlu produktami rolnymi 56,2 mld euro, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2019 r.

Chiny pozostały najważniejszym celem wzrostu unijnego eksportu produktów rolnych i spożywczych. Lokalny popyt na wieprzowinę, pszenicę i żywność dla niemowląt przyczynił się w tym przypadku do wzrostu całkowitej wartości eksportu o 3,71 mld euro.

W tym samym czasie wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z UE do Szwajcarii wzrosła o 600 mln euro. Zboża i produkty mleczne zwiększyły wartość eksportu na Bliski Wschód i Afrykę Północną, zwłaszcza do Arabii Saudyjskiej (+577 mln euro), Algierii (+444 mln euro) i Maroka (+412 mln euro).

Z kolei wartość eksportu UE do USA spadła o 496 mln euro, co dotyczyło głównie napojów spirytusowych i wina. Wartość eksportu UE spadła również do Singapuru (-357 mln euro) i Japonii (-307 mln euro).

Z kolei eksport UE do Wielkiej Brytanii odnotował niewielki wzrost o 15 mln euro w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku. Szczególnie korzystny był eksport pszenicy, makaronów i pieczywa z UE, spadła sprzedaż wina, wódki i likierów oraz drobiu. Wartość importu UE z Wielkiej Brytanii spadła o 1,44 mld euro w porównaniu z 2019 r. Spadek dotyczył wielu kategorii produktów, ale przede wszystkim alkoholi i likierów.

Kanada pozostaje rosnącym źródłem unijnego importu rolno-spożywczego, który wzrósł o 854 mln euro, głównie za sprawą rzepaku i pszenicy miękkiej. Import z Brazylii wzrósł o 618 milionów euro, napędzany przez soję, podczas gdy olej palmowy dał większy import z Indonezji (+587 milionów euro) i Malezji (+490 milionów euro). Z drugiej strony spadły wartości importu z Ukrainy (-806 mln euro), USA (-698 mln euro) i Indii (-244 mln euro).

Pod względem kategorii produktów UE odnotowała spadki wartości importu zbóż paszowych (-1,14 mld euro), wyrobów spirytusowych i likierów (-494 mln euro), makuchów (-384 mln euro) i wołowiny (-381 mln euro). euro). euro). W międzyczasie wzrosły wartości importu świeżych i suszonych owoców tropikalnych (+586 mln euro), oleju palmowego i z ziaren palmowych (+690 mln euro) oraz kwasów tłuszczowych i wosków (+673 mln euro).

Pandemia COVID nadal wpływała na wartość eksportu z UE wyrobów spirytusowych i likierów (-1,54 mld euro) oraz wina (-1,3 mld euro). Ponadto spadła wartość eksportu surowych skóry i skórek (-604 mln euro) oraz mięsa drobiowego (-287 mln euro).